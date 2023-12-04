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Новый глава МИД Британии едет в США говорить об Украине

Фото: глава МИД Британии Дэвид Кэмерон (twitter.com/David_Cameron)
Автор: Константин Широкун

Дэвид Кэмерон во время своего первого визита в Вашингтон на посту главы МИД Британии намерен убедить США в необходимости усилить военную и финансовую помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, сейчас в американских политических кругах ведутся споры относительно помощи Киеву. При этом он выразил уверенность, что "аргументы в пользу того, что европейская безопасность — это американская безопасность, возобладают".

"Я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже", - отметил дипломат.

Кэмерон также подчеркнул, что экономический потенциал стран-членов НАТО позволяет оказывать поддержку Украине, однако не используется полностью.

"Сложите вместе все экономики стран, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, и мы превзойдем (Россию - ред.) в соотношении тридцать к одному", - добавил глава МИД Британии.

Визит Кэмерона в Украину 16 ноября

Ранее сообщалось, что новый глава МИД Британии посетил Украину 16 ноября. В ходе своего неанонсированного визита Дэвид Кэмерон заявил о дальнейшей долгосрочной поддержке Украины - в частности, в оборонной сфере.

Британский чиновник во время своего первого зарубежного визита в должности главы МИД встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, своим коллегой Дмитрием Кулебой и вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

Более детально о визите британского министра Кэмерона в Украину 16 ноября и его встречах с топ-чиновниками и президентом Владимиром Зеленским - читайте в материале РБК-Украина.

 

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