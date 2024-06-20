"Новая кровь" для НАТО. Топ-5 вызовов перед будущим генсеком Рютте и чего ждать Украине

О том, как Рютте шел к новой должности, с какими вызовами предстоит столкнуться и чего от него ждут в нашей стране, - в материале РБК-Украина .

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Как Марк Рютте шел к должности генсека НАТО

Марк Рютте станет генеральным секретарем НАТО после того, как в октябре завершится срок полномочий Йенса Столтенберга. Это стало результатом длительных переговоров между членами Альянса.

В июле 2023 года он объявил о планах уйти в отставку после 13 лет пребывания на посту премьера. Уже на тот момент он возглавлял правительство дольше всех в истории Нидерландов. И даже говорил, что вообще уйдет из политики.

Причиной стало то, что либерально-консервативная "Народная партия за свободу" Рютте сочла его подход к просителям убежища слишком снисходительном. Что привело к распаду четырехпартийной коалиции, за которым последовали досрочные выборы и победа крайне правого популиста Герта Вилдерса.

Но сложные правительственные переговоры затянулись, Рютте почти год остается на посту и, похоже, его "планы на пенсию" окончательно отложены, пишет DW.

В октябрю прошлого года он дал понять, что заинтересован в том, чтобы сменить Столтенберга на должности генсека НАТО. В течение нескольких месяцев Марк Рютте вел кампанию, пытаясь склонить союзников по Альянсу в свою пользу. Довольно быстро удалось заручиться поддержкой США, за которыми последовало большинство других стран-участниц НАТО.

Больше времени понадобилось, чтобы "победить" венгерского премьера Виктора Орбана, с которым у него не лучшие отношения. Для этого пришлось пообещать, что Будапешту не нужно будет участвовать в деятельности Альянса по военной поддержке Украине.

Рютте известен хорошим чувством юмора и остроумием. Будучи премьером, он часто ездил на работу на велосипеде, а иногда демонстрировал музыкальный талант игрой на фортепиано на Центральном вокзале Гааги.

На посту генерального секретаря НАТО ему, вероятно, придется стать более серьезным и дипломатичным. В конце концов, главной задачей будет сделать все, чтобы сбалансировать интересы 32 участников Альянса, отмечает DW.

Во вторник кандидатуру Рютте поддержали Венгрия и Словакия, а сегодня последний конкурент президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что больше не претендует на должность генсека НАТО. Это означает, что скорее всего окончательное решение по новому генсеку утвердят на юбилейном саммите в Вашингтоне, который пройдет в июле.

Топ-5 вызовов по версии Politico

Когда Марк Рютте переедет в брюссельский офис НАТО, у него не будет "медового месяца", пишет Politico. Он мастер находить консенсус, демонстрирует решимость в поддержке Украины, но даже для опытного политика высокая должность в Альянсе не будет легкой прогулкой.

Авторитетное издание приводит топ-5 вызовов, с которыми ему придется иметь дело.

Возможное возвращение Дональда Трампа

Рютте станет генсеком НАТО с 1 октября, и уже через несколько недель пройдут президентские выборы в США, на которых может победить Дональд Трамп - известный скептик в отношении Альянса.

Трамп угрожает сократить американскую помощь Украине. Если он добьется своего, это нанесет удар по обещаниям союзников поддерживать Украину в защите от российского вторжения, поскольку Вашингтон остается крупнейшим донором военной помощи Киеву. Его победа также почти наверняка сорвет план НАТО по подготовке Украины к будущему членству.

Союзники в 2023 году обещали, что пригласят ее вступить в Альянс, когда будет всеобщее согласие. Судя тому, как Трамп недавно отзывался о президенте Владимире Зеленском, эта приверженность выглядит шаткой. На прошлой неделе тот заявил, что просьбы Украины о помощи якобы "никогда не закончатся".

Зимняя кампания Путина в Украине

В последние месяцы Россия усилила атаки на критическую инфраструктуру. Стратегия не нова, так как зима 2022-2023 годов тоже прошла на фоне ударов по энергосистеме. По словам Столтенберга, чтобы противостоять этому, Украине нужно больше систем ПВО.

Страны НАТО работают над поставками, а Нидерланды, в случае с Рютте, поставили одну систему Patriot и собирают вторую. Однако в Европе уже не так много свободных средств ПВО, а страны, которые граничат с РФ, не готовы отказаться от своих воздушных щитов, отмечает Politico.

Заставить членов НАТО платить

Нидерланды только что достигли целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП. На сегодня данное требование выполняют 23 из 32 союзников. Однако треть все еще не сделала этого, несмотря на обещания, данные 10 лет назад.

Отстают в основном страны Южной Европы. Италия, согласно прогнозам, по итогам 2024 года сократит расходы с и без того низкого уровня 1,5% ВВП в прошлом году. Италия потратит всего 1,28%, Португалия - 1,55%. Кроме того, около 1,37% потратит Канада.

Недовольство восточного фланга

Страны, которые граничат с Россией, являются не самыми большими поклонниками Рютте. Они критиковали Нидерланды за низкие расходы на оборону и более громкий голос стран Западной и Северной Европы.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась от борьбы за должность генсека НАТО после того, как ей сказали, что ее не поддержат США, Франция и Германия. Президент Румынии Клаус Йоханнис получил поддержку только от Венгрии и то ненадолго и только по тактическим соображениям.

Вероятно, страны восточного фланга будут требовать лучшего представительства. Например, пост заместителя генсека и различные должности помощников. Предполагается, что на Рютте будет оказываться давления, чтобы он назначил кого-то из стран Восточной Европы.

Европейские "любители" Путина

Рютте придется убеждать в жизнеспособности НАТО не только Трампа, если тот победит на выборах в США. По всей Европе процветают правые партии, которые скептически относятся к Альянсу и симпатизируют Владимиру Путину.

Франция находится на пороге парламентских выборов, которые могут принести успех крайне правому "Национальному объединению". Конечно, Рютте знаком с подобной историей, ведь в какой-то степени стал претендовать на пост генсека НАТО из-за проигрыша правым в Нидерландах.

Чего ждет Украина от Рютте на посту генсека НАТО

Украина с надеждой смотрит на дальнейшее сотрудничество и интеграцию в НАТО.

В феврале президент Владимир Зеленский встречался с ним на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Пожелал ему удачи и заявил, что потребует от Рютте ответа на сложный вопрос.

"У нас будут твердые отношения, и Марку придется отвечать на сложный вопрос от Украины, если он станет генеком НАТО. А я надеюсь, что станет. Это вопрос - (о предоставлении, - ред.) приглашения для Украины в НАТО", - заявил он и добавил, что будет ждать конкретных шагов.

Он также отметил, что хорошо знает Рютте и уверен, что тот сохранит единство НАТО.

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко видит позитив в том, что именно Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга.

"Будучи премьером Нидерландов, он зарекомендовал себя действиями и заявлениями как надежный партнер и сторонник помощи Украине. Вместе с тем, перед ним, как новым генсеком НАТО, могут возникнуть новые вызовы, связанные с возможными изменениями в Вашингтоне (возможное избрание Трампа, - ред.). Ему придется отстаивать трансатлантическую солидарность и доказывать, если будет новый президент США, что НАТО является важнейшим элементом безопасности США и Европы", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Собеседник рассчитывает, что Рютте продолжит линию Столтенберга в объединении союзников по НАТО вокруг военной помощи Украине.

"Хотя будет нелегко, потому что многое меняется и есть признаки нарастающего конфликта мирового масштаба. Обостряется ситуация в Европе, те же Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. Но надеюсь, что продолжит политику Столтенберга. Потому что другого варианта у Украины нет", - отметил он.

В целом ожидания, безусловно, положительные. Рютте неоднократно доказывал, что на него можно положиться. Он делал очень много для Украины, занимал решительную позицию, а согласие на поставки самолетов F-16 стало большим шагом, когда это еще не было в тренде.

"И я надеюсь, что он продолжит активно поддерживать скорейшее членство Украины в НАТО", - добавил Мережко.

Глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев подчеркивает, что Рютте выбирали прежде всего за его лидерские качества. Но для нас важно, чтобы на позиции генсека был человек в правильном смысле проукраинским, с четким понимаем того, что происходит в Украине.

"Думаю, это очень хороший выбор и для наших партнеров, и для Украины. Он будет продолжать линию Столтенберга, мнение которого о будущем Украины в НАТО сильно изменилось после полномасштабного вторжения РФ. А еще плюс в том, что это "новая кровь". Рютте готов к этой позиции, хочет быть на этой позиции. Поэтому, надеюсь, идеи предшественника будут еще энергичнее воплощаться в жизнь", - отметил Чернев.

При подготовке материала использовались публикации DW, Politico, комментарии главы комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александра Мережко и главы постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егора Чернева.