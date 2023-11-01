Новый этап войны, риски для ВСУ и приоритеты: что написал Залужный для The Economist

Война перешла на новый этап

Воздушная составляющая

Радиоэлектронная борьба

Это указывает на второй приоритет: радиоэлектронная борьба (РЭБ). К примеру, для глушения сигналов связи и навигации. РЭБ является ключом к победе в войне с беспилотниками.

За последнее десятилетие Россия модернизировала свои силы РЭБ, создав новый род войск и разработав 60 новых типов техники. Она превосходит нас в этой сфере: 65% наших платформ постановки препятствий в начале войны были произведены еще в советское время.

Мы уже создали много собственных электронных систем защиты, которые могут предотвратить глушение. Но мы также нуждаемся в большем доступе к радиоэлектронной разведке от наших союзников, включая данные от средств, собирающих разведывательные сигналы, и расширение производственных линий для наших систем РЭБ в Украине и за рубежом.

Нам нужно научиться лучше вести радиоэлектронную борьбу с нашими беспилотниками в более широком диапазоне радиочастотного спектра, избегая при этом случайного подавления наших собственных беспилотников.

Контрбатарейная борьба

Третья задача - контрбатарейная борьба: уничтожение вражеской артиллерии. В этой войне, как и в большинстве прошлых войн, артиллерийский, ракетный и реактивный огонь составляет 60-80% всех военных задач.

Когда мы впервые получили западное оружие в прошлом году, мы успешно обнаруживали и уничтожали российскую артиллерию. Но эффективность такого оружия, как "Экскалибур", американский снаряд с GPS-наведением, резко снизилась из-за усовершенствования российских средств радиоэлектронной борьбы.

Фото: артиллерия составляет большинство военных задач (Getty Images)

Тем временем контрбатарейный огонь России улучшился. Это в значительной степени связано с использованием дронов-камикадзе "Ланцет", работающих вместе с разведывательными беспилотниками, и увеличением производства высокоточных снарядов, которые могут быть приведены наземными корректировщиками.

Несмотря на пренебрежительное мнение некоторых военных аналитиков, мы не можем преуменьшать эффективность российского оружия и разведки в этом отношении.

Пока нам удалось добиться паритета с Россией за счет меньшего количества более точных огневых средств. Но это не может длиться долго.

Нам нужно развивать наши локальные GPS поля, используя наземные антенны, а не только спутники, чтобы сделать наши высокоточные снаряды более точными в условиях российского глушения. Нам нужно шире использовать дроны-камикадзе для поражения российской артиллерии. И нам нужно, чтобы наши партнеры прислали нам лучшее артиллерийское разведывательное оборудование, которое может определить местонахождение российских орудий.

Технологии для разминирования

Четвертая задача - минно-взрывные технологии. В начале войны у нас было ограниченное и устаревшее оборудование для этого. Но даже западных поставок, таких как норвежские танки для разминирования и ракетные устройства для разминирования, оказалось недостаточно ввиду масштабов российских минных полей, местами простирающихся на 20 километров. Когда мы прорываем минные поля, Россия быстро восстанавливает их, выпуская новые мины на расстоянии.

Ответ - в технологиях. Нам нужны радарные датчики, использующие невидимые импульсы света для обнаружения мин в земле, и системы дымоудаления для утаивания деятельности наших подразделений по разминированию.

Мы можем использовать реактивные двигатели от списанных самолетов, водометы или кассетные боеприпасы для преодоления минных ограждений без углубления в землю. Новые типы туннельных экскаваторов, такие как робот, использующий плазменные горелки для бурения туннелей, тоже могут помочь.

Наращивание резервов

Моим пятым и последним приоритетом является наращивание наших резервов. Россия не смогла воспользоваться своим значительным преимуществом в человеческих ресурсах, потому что Владимир Путин опасается, что всеобщая мобилизация может повлечь за собой политический кризис, а также потому, что Россия не может подготовить и оснастить достаточное количество людей.

Фото: Украине нужно расширить мобилизацию (Getty Images)

Однако наши возможности тренировать резервы на собственной территории также ограничены. Мы не можем легко уволить со службы солдат, которых отправляют на фронт. Более того, Россия может нанести удар по учебным центрам. И в нашем законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от исполнения своих обязанностей.

Мы пытаемся решить эти проблемы. Мы вводим единый реестр военнообязанных и должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на учения или по мобилизации. Мы также вводим "боевую стажировку", которая предусматривает направление недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для их подготовки.

Нельзя недооценивать РФ

Нельзя недооценивать Россию. Она понесла большие потери и потратила много боеприпасов. Но она будет иметь преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах в течение длительного времени. Ее оборонная промышленность наращивает объемы производства, несмотря на беспрецедентные санкции.

Наши партнеры по НАТО тоже резко наращивают свои производственные мощности. Но на это нужен минимум год, а в некоторых случаях, таких как авиация и системы управления, – два года.

Позиционная война - это затяжная война, несущая огромные риски для украинских вооруженных сил и для государства. Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, улучшенные средства радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, новые технологии минирования и способность мобилизовать и тренировать больше резервов.

Мы также должны сосредоточиться на современном командовании и управлении (так мы сможем визуализировать поле боя эффективнее России и принимать решения быстрее) и на рационализации нашей логистики, одновременно подрывая российскую логистику дальнобойными ракетами.

Новые, инновационные подходы могут превратить эту "позиционную" войну в "маневренную".