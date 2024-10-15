Новый Citroen C4 представили официально: стали известны характеристики и ключевые изменения

В ходе обновления автомобили получили другую светотехнику, также появились новые бампер и радиаторная решетка, на передней части расположилась обновленная эмблема марки. Корма хэтчбека украшена новыми фонарями с горизонтальными секциями, а вот седан сзади совсем не изменился. Цветовая гамма кузова пополнилась зеленым оттенком Manhattan и серым Mercury, появились новые двухцветные колеса диаметром 18 дюймов.

В салоне изменений гораздо меньше. Диагональ приборного экрана увеличена с 5,5 до 7 дюймов, но мультимедийный планшет по-прежнему 10-дюймовый. Зато в медиасистему теперь вшит голосовой помощник с искусственным интеллектом ChatGPT.

Напомним, что Citroen C4 построен на платформе CMP с безальтернативной полузависимой подвеской сзади и передним приводом. В странах ЕС предлагаются чисто электрические модификации с электромотором мощностью 136 или 156 л. и аккумулятором емкостью 50 или 54 кВт*ч соответственно. В первом случае паспортная дальность хода – 355 или 360 км, а во втором – 415 или 425 км в зависимости от типа кузова.

Также в европейской гамме появились гибридные версии с турботройкой 1.2 PureTech, встроенным в шестиступенчатый преселективный «робот» 48-вольтовым электромотором на 29 л.с. и тяговой батареей емкостью 0,9 кВт*ч. На выбор есть версии пиковой мощностью 100 и 136 л. Для некоторых рынков продолжат выпускать чисто бензиновые версии с тем же турбомотором 1.2 PureTech (130 л.с.) и восьмиступенчатым "автоматом".

Обновленные хэтчбеки Citroen C4 и седаны C4 X выйдут на европейский рынок в начале следующего года. Производство всего семейства ведется на заводе концерна Stellantis в Испании.