Новинський виступив з нагоди річниці визволення Києва від фашистів

У столичному Парку Слави 6 листопада відбулися урочисті заходи з нагоди 76-ї річниці визволення міста Києва від німецько-фашистських загарбників. Про це повідомляє РБК-Україна.

У заході взяли участь ветерани, представники громадських, церковних організацій, політики та жителі Києва. Учасники урочистостей поклали квіти до Вічного вогню та вшанували пам'ять загиблих воїнів молитвою.

Як зазначив народний депутат Вадим Новинський, день визволення Києва - це свято не тільки для мешканців столиці, але і для кожного жителя України.

"Сьогодні - велике свято. Свято не тільки для киян, але й для всієї України і кожного українця, який вважає себе патріотом своєї країни. Сьогодні ми відзначаємо 76-й рік, як місто Київ, духовна столиця України, була звільнена від німецько-фашистських загарбників. Цей день мав велике значення в історії Великої вітчизняної війни. Тому що саме після визволення Києва у всіх воїнів з'явилася непохитна впевненість у тому, що ворог буде розбитий, переможений, і ми звільнимо нашу країну від фашистських загарбників", - сказав Новинський.

Нардеп додав, що сьогодні можна спостерігати спроби переписати історію, і таким спробам потрібно перешкоджати.

"У кожному місті день його звільнення - день визволення Миколаєва, Одеси, Херсона, Дніпропетровська, Запоріжжя - завжди відзначається городянами з особливим патріотизмом. І всі українці пам'ятають ці дні, зберігають їх у пам'яті, зберігають у своєму серці. І від серця до серця - передають цю пам'ять своїм дітям. Незважаючи на всі зусилля попередньої влади, яка намагалася викреслити все це з історії України, переписати історію і представити в іншому вигляді. Навіть зараз у нас не відзначається 75 років визволення України від німецько-фашистських загарбників, а якийсь день вигнання. Це потрібно припиняти. І треба чесно викладати історію. Всім бажаю бути справжніми патріотами країни", - сказав Новинський.

Він нагадав, що сьогодні в Україні залишилося менше 20 тисяч ветеранів війни і держава зобов'язана піклуватися про них.

"Зараз в Україні проживає 17 тисяч учасників бойових дій у Великій вітчизняній війні. Честь їм і хвала. І потрібно всіляко, не тільки на побутовому рівні, але і на державному, допомагати цим людям. Тому що вони, як правило, живуть досить складно і скромно", - підкреслив Новинський.