Новинський: з ветеранів ми повинні брати приклад стійкості, незламності й мужності

Голова парламентської фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський взяв участь у заходах, присвячених 75-річчю визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сегодня".

Як повідомляється,10 квітня, в ході Одеської операції, місто було взято під контроль військами 3-го Українського фронту. Святкові заходи, покладання вінків та квітів до пам'ятних місць, а також концерти проходять у ці дні у всіх районах Одеси, незважаючи на погодні умови.

Новинський разом з одеською командою "Опозиційного блоку" прийшли з самого ранку в парк ім. Т. Г. Шевченка вшанувати пам'ять тих, хто ціною свого життя здобув для нас мир і Перемогу. Згадати загиблих, подякувати визволителів сюди щороку збираються безліч одеситів: одиниці, що залишилися в живих ветерани тієї війни; учасники бойових дій; представники громадських організацій; студенти одеських вузів; школярі і звичайні громадяни. Тут, у меморіальному комплексі Алея Слави, лідер фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді поклав квіти до вічного вогню біля підніжжя пам'ятника Невідомому матросу.

"Я щиро вітаю всіх одеситів зі святом! У Одеси сьогодні ювілей, 75 років минуло з того великого дня, як війська Третього Українського фронту звільнили місто від німецько-фашистських загарбників. На наше щастя, одесити трепетно зберігають пам'ять про ці події. Від серця до серця, з покоління до покоління у багатьох сім'ях передають реальну пам'ять про людей і події тих років", - сказав Новинський.

Біля Вічного вогню пам'яті лідер опозиційної фракції поспілкувався з ветеранами і безпосередніми учасниками оборони і визволення Одеси.

"Ці мужні люди рідко згадують про свої подвиги і майже не скаржаться на життя. Це наш святий обов'язок і обов'язок держави, зробити так, щоб вони ні в чому не бідували! І не тільки 10 квітня і 9 травня, а 365 днів в році. Щоб вони відчували себе гідно", - повідомив Новинський.

Потім Вадим Новинський відвідав музей комунального навчального закладу військово-патріотичного виховання "Пост №1" та поспілкувався з пошуковими системами, провідними дослідженнями і розкопами на полях тієї війни.

Пост № 1 був встановлений 10 квітня 1968 року. Щороку з квітня по листопад почесну вахту пам'яті на Алеї Слави несуть караули з учнів одеських шкіл. Школярі тримають на грудях автомати, з якими в 1941 році ходили в атаку учасники морського десанту. Кожні півгодини, коли відбувається зміна почесної варти, на Алеї слави лунає мелодія "Реквієму". У 2018 році Вахті Пам'яті виповнилося 50 років.

Спілкуючись з ними, опозиційний політик нагадав присутнім, що пам'ять про тих, хто забезпечив собі безсмертя, віддавши своє життя за Вітчизну, за кожну з наших життів і життів наших нащадків, - священна пам'ять.

"Вічна пам'ять загиблим і тим, хто не дожив до цього дня, щирі слова подяки тим небагатьом, хто ще в строю. Дай Бог їм здоров'я. Честь і хвала цим людям. Дивлячись на наших ветеранів, ми всі повинні брати приклад стійкості, незламності й мужності. Щоб продовжувати спільну справу і ніколи не забувати про цей подвиг!" - резюмував Новинський.

Після полудня, в акваторії Одеської затоки Вадим Новинський взяв участь у спуск поминальних вінків на воду в пам'ять про загиблих воїнів. Це - традиційна данина поваги і пам'яті загиблим на флоті.

Урочиста церемонія підготовки вінка і спуску його на воду пройшла з борту катамарана "Хаджибей" на траверсі пам'ятника Невідомому матросу. Символізуючи спадкоємність поколінь, в ній також взяли участь ветерани війни, флоту і вихованці флотилії юних моряків. Під звуки траурної музики вінок повільно опустили на воду, а всі присутні застигли у хвилині мовчання.