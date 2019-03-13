Новинський вимагає відновити виплату пенсій на окупованому Донбасі

Новинський пропонує Раді розглянути проект постанови №4575

Лидер фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский требует возобновить выплату пенсий на оккупированном Донбассе. Об этом он заявил, комментируя отчет главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионы Фрейзер, сообщает РБК-Украина.

"Мы требуем немедленно включить в повестку дня парламента вопрос возобновления пенсионных выплат на неподконтрольных территориях Донбасса. Предлагаем парламенту рассмотреть проект постановления ВРУ № 4575 и принять механизм восстановления пенсионного обеспечения, дав соответствующие поручения коалиционному правительству", - заявил он.

Новинский подчеркнул, что "Оппоблок" еще 2 февраля 2018 года зарегистрировал проект постановления ВР № 4575 о немедленном восстановлении пенсионных выплат на временно неподконтрольных территориях Донбасса.

"Наша политическая сила предлагает поставить его в повестку дня каждой сессионной недели. Но среди приоритетов парламентского большинства нет ценности человеческой жизни. Как выживают пенсионеры Донбасса под обстрелами, как они умирают в очередях на пунктах пропуска, как отдают последние копейки за возможность перейти линию разграничения и получить пенсию – до этого всего коалиции "Европейская Украина" нет дела", - сказал нардеп.

Он считает, что коалиция противопоставила себя пенсионерам, переселенцам, русскоязычным украинцам, верующим УПЦ.

"Проталкивание через парламент карательного языкового законопроекта, легализация рейдерства храмов УПЦ, игнорирование хищений из оборонного бюджета – вот настоящие приоритеты коалиционного большинства, судя по актуальной повестке дня ВР", - сказал политик.