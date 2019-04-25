Новинський вимагає мораторій на закон про мову

Депутати фракції "Опозиційний блок" і групи "Відродження" вимагають мораторію на закон про мову, а також закони про віросповідання та історію. Відповідну заяву озвучив Вадим Новинський, який вийшов до трибуни парламенту в оточенні однодумців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Опоблоку".

"Створюється враження, що депутати більшості так і не винесли уроки з поразки, яку отримав на виборах Петро Порошенко. Український народ проголосував, насамперед, проти спроб нав'язати суспільству на державному рівні ідеологію печерного націоналізму з примусовим використанням однієї мови, одного світогляду, одного типу поведінки", - заявив він.

"Мовний закон, який пропонують проголосувати сьогодні, розколює Україну, а не об'єднує її. Він закладає міну уповільненої дії під і без того нестабільне українське суспільство", - сказав Новинський.

Крім того, за його словами, "цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України, не кажучи вже про неконтрольовані Донбас і Крим".

"Заради суспільного миру і спокою... фракція "Опозиційного блоку" пропонує ввести в Україні мораторій на розгляд законопроектів і постанов, які розколюють, - а саме ті, які стосуються мовних питань, віри та конфесійного життя, а також спірних моментів історії", - заявив Новинський.

"Мораторій має діяти щонайменше 3 роки", - сказав він.

"За цей час Верховна рада повинна зосередитися на питаннях соціально-економічного характеру та проблемах миру, проголосувати ті закони, яких від нас чекають в плані виконання мінських домовленостей. Ми просто зобов'язані запустити на повну потужність промисловість, дати можливість розвиватися бізнесу, подолати негативні тенденції у суспільному житті і підвищити рівень життя українців", - заявив Новинський.

"Зараз мовний закон не на часі. Хіба існують в Україні утиски української мови? Запитайте у громадян: їх переслідують через те, що вони говорять українською, їх дискримінують? Навпаки, мовний законопроект у нинішньому варіанті - дискримінаційний по своїй суті!", - переконує нардеп з "Опоблока".

За його твердженням, цей закон "набагато більш реакційний, ніж ті, які колись утискали українців, він просто знищує російську, угорську, польську, болгарську та інші мови в Україні".