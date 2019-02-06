Новинський вважає зміни в Конституцію без референдуму узурпацією влади

Новинський нагадав, кому належить влада в Україні

Народный депутат Украины, глава фракции «Оппозиционного блока» Вадим Новинский считает изменения в Конституцию о НАТО и ЕС без референдума узурпацией власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook политсилы.

По его словам, власть намеренно обходит конституционные требования подтверждать всенародным волеизъявлением изменения в Конституцию о внешнеполитическом курсе, внося их в преамбулу. Лидер оппозиции напомнил, что в исторический момент принятия Конституции - 28 июня 1996 года - ни европейской, ни евроатлантической интеграции среди предпосылок ее принятия не было, поэтому не в преамбулу, а в 18-ю статью первого раздела Конституции, которая определяет внешнеполитический курс государства, следует вносить эти изменения.

«Власть в Украине принадлежит не президенту, не коалиции, а украинскому народу. Поэтому исключительно народ имеет право изменять внешнеполитический курс государства», - сказал он.

По мнению Новинского, предлагается изменить основы конституционного строя, подтвержденные всеукраинским референдумом 1991 года как актом учредительной власти народа, без нового референдума. Даже более того, по его мнению, коалиционная власть настолько боится свой народ, что намеренно не принимает законов о всеукраинском и местном референдумах.

«Вопрос вступления в ЕС и НАТО — это предмет конфликта, а не согласия в обществе. Лишь чуть более 40% украинцев поддерживают курс на вступление в НАТО и ЕС, и почти столько же - против», - заявил Новинский.

Он добавил, что Оппоблок не будет голосовать за эти изменения в Конституцию, потому что такие важные решения должны принимать все граждане Украины, включая жителей Донбасса и Крыма. А поспешное принятие этих «пустых и популистских» изменений поставят под угрозу прекращение войны и восстановление территориальной целостности страны, считает Новинский.