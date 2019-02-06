Новинський вважає зміни в Конституцію без референдуму узурпацією влади

Фото: Вадим Новинський (прес-служба)

Новинський нагадав, кому належить влада в Україні

Народний депутат України, голова фракції «Опозиційного блоку» Вадим Новинський вважає зміни в Конституцію про ЄС і НАТО без референдуму узурпацією влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook політсили.

За його словами, влада навмисно обходить конституційні вимоги підтверджувати всенародним волевиявленням зміни в Конституцію про зовнішньополітичний курс, вносячи їх у преамбулу. Лідер опозиції нагадав, що в історичний момент прийняття Конституції україни - 28 червня 1996 року - ні європейською, ні євроатлантичної інтеграції серед передумов її прийняття не було, тому не в преамбулу, а в 18-ю статті першого розділу Конституції, яка визначає зовнішньополітичний курс держави, слід вносити ці зміни.

«Влада в Україні належить не президентові, не коаліції, а українському народові. Тому виключно народ має право змінювати зовнішньополітичний курс держави», - сказав він.

На думку Новинського, пропонується змінити основи конституційного ладу, підтверджені всеукраїнським референдумом 1991 року як актом установчої влади народу, без нового референдуму. Навіть більше того, на його думку, коаліційна влада настільки боїться свій народ, що навмисно не приймає законів про всеукраїнський і місцевий референдуми.

«Питання вступу в ЄС і НАТО — це предмет конфлікту, а не злагоди в суспільстві. Лише трохи більше 40% українців підтримують курс на вступ до НАТО і ЄС, і майже стільки ж - проти», - заявив Новинський.

Він додав, що Опоблок не буде голосувати за ці зміни до Конституції, тому що такі важливі рішення повинні приймати всі громадяни України, включаючи жителів Донбасу і Криму. А поспішне ухвалення цих «порожніх і популістських» змін поставлять під загрозу припинення війни і відновлення територіальної цілісності країни, вважає Новинський.