Новинський закликав Зеленського скасувати блокаду Донбасу

У президента Володимира Зеленського є повноваження для зняття блокади з тимчасово окупованих Росією районів Донбасу. Про це заявив народний депутат, глава парламентської фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський біля будівлі Адміністрації президента 21 травня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Новинський заявив, що необхідно скасувати економічну блокаду Донбасу, тимчасово непідконтрольної території. "Це те, що в силах президента зробити зараз", - заявив він.

При цьому, додав Новинський, "не треба буде рішення Верховної ради".

На його думку, в разі скасування блокади всі підприємства, які тимчасово перебувають на підконтрольних територіях, будуть працювати за законами України.

"А українці, які живуть на цих територіях, будуть отримувати зарплату в гривні, а не в рублях", - переконаний Новинський.