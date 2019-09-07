Новинський привітав обмін полоненими між Україною і РФ

Народний депутат Вадим Новинський привітав обмін полоненими, проведений сьогодні, 7 вересня, між Україною і Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Новинського в Facebook.

"Обмін полоненими відбувся. Для десятків людей закінчився справжній кошмар в'язниць і таборів. Їх сім'ї ще довго будуть святкувати цей день як важливу подія в їхньому житті, як один з найбільш радісних днів. Адже за процесом обміну стоять реальні людські долі, реальні люди, їх переживання і страждання", - написав він.

Новинський також заявив, що "з обміну полоненими починається і процес нормалізації відносин між Україною і Росією".

"Важливу роль у цих процесах і в справі відновлення миру зіграла Православна церква. Його Святість Патріарх Кирило і Його Блаженство Митрополит Онуфрій доклали чимало зусиль для того, щоб сьогоднішній обмін став реальністю, і потенціал Церкви цим не вичерпується", - зазначив він.

Новинський привітав усіх, хто сьогодні отримав довгоочікувану свободу.

"Це дуже важливий, дуже відчутний крок до справжнього миру, який - впевнений - вже скоро прийде і на землю України, а відносини між Україною і Росією знову стануть добросусідськими та братськими, такими, якими вони були протягом нашої історії", - написав він.

Фото: facebook.com/novynskyi