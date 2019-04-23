Новинський назвав завдання нової влади

Нова влада повинна зупинити війну і подолати розкол в суспільстві. Про це з трибуни парламенту голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Справа не в особистості Петра Порошенка, справа в системі, яку він уособлював очолював", - заявив лідер опозиції.

За словами Вадима Новинського, народ України своїм вибором висловився проти рішень чинної влади. "У такій ситуації Верховна рада повинна почути той сигнал, який послав їй народ, визнати свою відповідальність за ситуацію в країні і повернути довіру до держави та її інститутів", - сказав Новинський.

Опозиціонер впевнений, що державній владі необхідно зосередити свої зусилля на досягненні миру, відновленні та об'єднанні України.

"Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб досягти реального зростання економіки, відновлення промислового виробництва та підвищення соціальних стандартів. І головне, захистити права і свободи наших громадян", - підкреслив Новинський.

Політик наполягає на тому, що керівництво Верховної ради і значна частина депутатів не вивчили урок президентської кампанії і не усвідомили причину програшу виборів цієї влади. Це підтверджує і мовний закон, який зараз знаходиться на розгляді Верховної ради і вносить розкол в українське суспільство, порушуючи конституційні права громадян України, вважає нардеп.

"Пора вже усвідомити, що агресивна мовна політика стала однією з причин програшу провладної команди", - сказав політик.

Він підкреслив, що депутатам доцільно перейти до більш важливих питань, в яких давно потребують громадяни України.

"Перш за все ми повинні прийняти рішення, яке б гарантувало проведення парламентських виборів на основі відкритих списків, тобто ухвалити новий Виборчий Кодекс", - заявив Новинський.

Також він відзначив важливість негайного розгляду закону про опозицію, який би закріпив права і політичні можливості опозиції в Україні і призвів би ситуацію в Раді у відповідність із світовими стандартами демократії. Це дозволило б уникнути будь-яких спроб концентрації або узурпації влади, вважає Новинський.

Він упевнений, що країна повинна бути захищена від авторитаризму і свавілля, а система стати збалансованою. "Якщо система виявилася помилковою, ми всі повинні винести уроки з помилок, а не стверджувати, що це помиляється народ, який не розуміє великі наміри великих політиків", - додав Новинський.