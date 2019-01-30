Новинський нагороджений орденом Єрусалимської православної церкви

Новинський відзначений за заслуги перед Єрусалимською православною церквою

Блаженнейший патриарх святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III сегодня, 30 января 2019 года, наградил Золотым Крестом Высшего Таксиарха Рыцарей Пресвятого Гроба Господня народного депутата Украины, главу фракции "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, сообщает РБК-Украина.

Церемония награждения состоялась во время визита в Иерусалим делегации иерархов и верующих Украинской православной церкви во главе с управляющим делами УПЦ, митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.

Предстоятель Иерусалимской православной церкви, вручая награду, сказал, что Новинский отмечен за заслуги перед Иерусалимской православной церковью.

Благодаря его меценатской помощи в 2016-2017 годах в Храме Гроба Господня впервые за последние 200 лет проведены реставрационные работы. Усилия реставраторов были сосредоточены на укреплении и сохранении Кувуклии - небольшой купольной часовни, находящейся в центре Ротонды храма, над местом, где было погребено и три дня покоилось тело Иисуса Христа. Руководила реставрационным проектом архитектор Антония Моропуло. Для проведения работ было заключено специальное соглашение между католической, православной и армяно-григорианской конфессиями, которые несут ответственность за содержание Кувуклии.

"Это огромная честь получить такую возможность и внести посильный вклад в реставрацию главной православной святыни - Храма Гроба Господня. Искренне благодарен его блаженству и всей Иерусалимской православной церкви за поддержку канонической Украинской православной церкви, особенно в такие непростые времена", - отметил Вадим Новинский.

Во время встречи представители УПЦ и Иерусалимской православной церкви обсудили ситуацию в мировом православии и церковную жизнь в Украине.