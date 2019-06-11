Новинський готовий поїхати в "ЛДНР" на переговори

Голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський готовий поїхати в так звані "ЛДНР" на переговори. Про це він заявив у програмі "HARD з Влащенко" на телеканалі ZIK, повідомляє РБК-Україна.

"Якщо буде необхідно поїхати в Донецьк і Луганськ для проведення мирних переговорів з тими, хто керує невизнаними республіками, — я готовий це зробити", - сказав Новинський.

"Донецьк і Луганськ — це частина України, я там раніше дуже часто бував, і зараз не боюся цього, заради миру, заради переговорів це цілком нормальна ситуація", — додав Новинський

Як відомо, в Києві відбувся IX з'їзд "Опозиційного блоку" і Форум об'єднаних опозиційних сил "Довіряй ділам". В єдину опозиційну силу, щоб разом іти на парламентські вибори 21 липня 2019 року, об'єдналися 5 партій: "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" і "Довіряй ділам".