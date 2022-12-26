Новинки смарт-часов Amazfit — GTR 4 и GTS 4 — уже в Цитрусе

Наиболее известная линейка умных часов Amazfit пополнилась новинками — GTR 4 и GTS 4. Приобрести их можете в Цитрусе, а узнать, почему они достойны вашего внимания — в этой статье.

Начнем с основного отличия — формы дисплея:

у GTR 4 круглый на 1,43 дюйма;

у GTS 4 прямоугольный 1,75-дюймовый.

Сделать почти одинаковые по функциональности и “начинке” часы, но разной формы — интересное решение, которое помогает угодить поклонникам разных форм циферблатов. Обе модели оснащены HD AMOLED-дисплеем из закаленного стекла с олеофобным покрытием, которое отталкивает грязь и защищает от мелких повреждений.

Что принципиально нового?

Добавили динамик и микрофон — теперь можно звонить и принимать звонки. Функция просмотра сообщений, но пока без возможности отвечать на них. Обновленный биометрический датчик BioTracker 4.0. Он имеет 4 фотодиода и 2 светодиода, благодаря чему стал более точным и собирает больше данных.

Корпус цельный и сделан из алюминиевого состава. Сбоку есть колесико из нержавеющей стали для удобной навигации. В общем, управление достаточно простое и интуитивно понятное, есть много полезных функций, например, фонарик и возможность делать голосовые заметки. Из совершенно необычного – встроенное хранилище на 2.3 Гб для хранения музыки. Благодаря этому вы сможете воспроизводить музыку из часов с помощью наушников с Bluetooth.

Модель GTR 4 имеет более классический вид и выпущена в двух цветах: черном и коричневом. У GTS 4 больший выбор цветов: черный, пудровый, молочный и коричневый. При чем, у последнего не силиконовый ремешок, как у всех остальных, а тканевый.

Функции для любого образа жизни

Часы распознают до 150 видов тренировок, круглосуточно следят за состоянием здоровья, имеют мощную GPS-систему и выдерживают погружение на глубину до 50 м. Всю информацию по активности или физическим показателям можно отслеживать и анализировать в специальном приложении Zepp. Оно настолько умное, что после тренировок покажет вам даже те группы мышц, которые были наиболее задействованы.

Автономность

GTS 4 имеет емкость аккумулятора 350 мА/ч. Полного заряда батареи хватает до 4 дней работы часов в интенсивном режиме, а в режиме часов, при выключении всех функций, до 30 дней.

GTR 4 имеет батарею на 475 мА/ч и его автономность больше, чем у GTS. В интенсивном режиме он работает до 7 дней на одном заряде, а в режиме часов – до 50 дней.

Увидеть, как эти модели выглядят и узнать мнение экспертов Цитруса относительно них можно в видеообзоре на ютуб-канале компании.

Купить Amazfit GTR 4 и GTS 4 можно в Цитрусе за 7 499 грн.