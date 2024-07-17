Новинки Atlas United 2024: первый криптобар на фестивале

В этом году цель фестиваля – собрать 100 000 000 гривен донатов в поддержку украинских защитников. WhiteBIT внесли взнос в 5 000 000 гривен и создали благотворительный криптосбор для донатов в криптовалюте. Кроме выступлений самых ярких украинских звезд и непревзойденной летней атмосферы, посетители фестиваля могут принять участие в акциях от WhiteBIT, включая вход на территорию фестиваля через фастлайн, возможность рассчитываться на баре криптовалютой, розыгрыш ценных призов и карточек на пополнение баланса на WhiteBIT.

Криптовалюта в Украине набирает космическую популярность. Недавнее исследование Gradus Research показало, что 26% опрашиваемых украинцев владеют цифровыми активами и все больше используют их в повседневной жизни. Так, благодаря партнерству ATLAS UNITED 2024 из WhitBIT на фестивале в этом году можно будет использовать криптовалюту как платежное средство на барах и донатов, а также криптанам доступны эксклюзивные акции. О каждой акции рассказываем отдельно.

Вход без очереди (фастлайн)

Первым важным преимуществом партнерства WhiteBIT и ATLAS UNITED 2024 является вход на территорию фестиваля без очереди. Чтобы воспользоваться этой возможностью, посетители должны быть зарегистрированы пользователями WhiteBIT с верифицированным аккаунтом (KYC). На входе на фестиваль нужно показать свой аккаунт с подтвержденной верификацией.

Коктейль на криптобаре WhiteBIT

Зарегистрированные и верифицированные пользователи WhiteBIT смогут принять участие в акции и получить WhiteBIT гифт-карты номиналом 200 UAHg. Эти средства можно использовать в любом баре ATLAS UNITED 2024, где есть терминал Whitepay. Для этого нужно просто показать промоутеру WhiteBIT свой верифицированный аккаунт на бирже и подписку на соцсети.

Розыгрыш ценных призов и мерча

Те, кто еще не зарегистрировался на бирже, но планирует это сделать, могут воспользоваться реферальной ссылкой на специальном лендинге акции или по QR-коду, который можно найти в лаунж-зоне WhiteBIT на территории фестиваля. Так можно присоединиться к розыгрышу трех подарков (Apple iPad, наушники Apple AirPods Pro 2 и микрофон HyperX Quadcast) и сотни брендированных футболок с фразой Украина начинается с меня.

Поэтому ATLAS UNITED 2024 обещает множество возможностей — насладиться выступлениями лучших украинских артистов: Бумбокс, Друга Ріка, Артем Пивоваров, Dantes, ТНМК, Жадан и Собаки, Dorofeeva и других; а криптаны еще получат эксклюзивные подарки и привилегии просто за регистрацию и верификацию на WhiteBIT. А главное — каждый сможет присоединиться к мегазбору в 100 000 000 грн.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 520 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Компания сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", lifecell и киберспортивной платформе FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.