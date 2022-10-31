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Новинка от «Ласунки»: Пломбир без «Е»!

 

Не выбираем легких вариантов, поэтому для вас задача со звездочкой*:

Какой продукт обожают дети, с удовольствием выбирают родители и даже одобряют педиатры?

Догадываетесь, о чем идет речь? А мы не только знаем – мы его создаем!

«100% пломбир ДСТУ 4733» — невероятная новинка от «Ласунки», которой мы нереально гордимся. Поскольку «Ласунка» – компания-производитель, большое количество потребителей которой – это дети, мы точно знаем, что наш продукт должен быть не только сбалансированным, но и безопасным для здоровья.

Поэтому, опираясь на многолетний опыт и исключительное видение, мы создали новый пломбир именно таким, каким он и должен быть:

  • Без «Е»
  • Беж красителей и консервантов
  • Без растительных жиров

А значит – без компромиссов! Только натуральные составляющие:

  • Цельное молоко

…качество которого мы тщательно проверяем в собственной сертифицированной лаборатории

  • Сливочное масло

… благодаря которому, мороженое приобретает тот самый неповторимый кремовый вкус и нежную консистенцию.

  • Сахар

…но без фанатизма!

Уверены, именно такое мороженое и может носить гордое название ПЛОМБИР.

Так строго регламентирует ДСТУ – и мы полностью следуем этому высокому стандарту. Настолько, что даже подчеркнули это в названии нашего нового мороженого.

Ведь мы гордимся составляющими нашего пломбира!

Ведь мы прекрасно понимаем – качество ингредиентов «определяет» вкус!

Именно эта идея легла в основу нашей вкусной новинки. Потому что полезным может быть не только брокколи, но и любимый пломбир. Но лишь в том случае, когда в его основе исключительно натуральные составляющие и только они. Тогда это не просто лучший улучшитель настроения, но источник витаминов и помощь иммунитету.

«100% пломбир ДСТУ 4733» — это когда вкусно без всяких угрызений совести, потому что на 100% натурально.

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