Новым лидером ХАМАСа в Секторе Газа стал младший брат ликвидированного Синвары, - WSJ

ХАМАС в Секторе Газа возглавил Мохаммед Синвара - младший брат бывшего лидера исламистского движения Яхьи Синвары. Последний был ликвидирован в 2024-м.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как пишет издание, после ликвидации Яхьи Синвары, лидеры ХАМАСа, которые базируются в Катаре, решили сформировать "коллективный руководящий совет", но боевики группировки, находящиеся в Секторе Газа, отказались от этого и сейчас действуют автономно под руководством Мохаммеда Синвара.
Также источники WSJ добавляют, что сейчас ХАМАС начал вербовать новых бойцов, обещая им продовольствие и медицинскую помощь для их семей. Завербованные боевики осуществляют атаки небольшими группами и применяют средства поражения, которые не требуют особой военной подготовки.
Израильские военные, в свою очередь, рассказывают, что ХАМАСу за последние месяцы удалось завербовать сотни людей преимущественно на севере Сектора Газа.
Мохаммеду около 50 лет. Он присоединился к ХАМАСу в молодом возрасте. Но, в отличие от своего брата, не был в тюрьме Израиля, в связи с чем является менее "понятным" для служб безопасности. Как рассказывают источники, в основном младший брат Яхья Синвары действовал "в тени", за что и получил прозвище "Тень".
Яхья Синвару ликвидировали еще в прошлом году. Официально это подтвердили в октябре. Как сообщал ЦАХАЛ, он спланировал и ответственен за нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.
Бывший лидер исламистского движения был ликвидирован после того, как год "скрывался за гражданским населением Газы и в тоннелях ХАМАС в Секторе Газа".
Подробнее о том, что известно о бывшем лидере ХАМАСа Яхье Синваре, можно узнать в материале РБК-Украина
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