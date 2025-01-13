Новым лидером ХАМАСа в Секторе Газа стал младший брат ликвидированного Синвары, - WSJ

Как пишет издание, после ликвидации Яхьи Синвары, лидеры ХАМАСа, которые базируются в Катаре, решили сформировать "коллективный руководящий совет", но боевики группировки, находящиеся в Секторе Газа, отказались от этого и сейчас действуют автономно под руководством Мохаммеда Синвара.

Также источники WSJ добавляют, что сейчас ХАМАС начал вербовать новых бойцов, обещая им продовольствие и медицинскую помощь для их семей. Завербованные боевики осуществляют атаки небольшими группами и применяют средства поражения, которые не требуют особой военной подготовки.

Израильские военные, в свою очередь, рассказывают, что ХАМАСу за последние месяцы удалось завербовать сотни людей преимущественно на севере Сектора Газа.

Мохаммед Синвара

Мохаммеду около 50 лет. Он присоединился к ХАМАСу в молодом возрасте. Но, в отличие от своего брата, не был в тюрьме Израиля, в связи с чем является менее "понятным" для служб безопасности. Как рассказывают источники, в основном младший брат Яхья Синвары действовал "в тени", за что и получил прозвище "Тень".