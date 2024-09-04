Новым главой Минветеранов может стать заместительница министра обороны, - источники
Заместительницу министра обороны Наталью Калмыкову могут назначить министром по делам ветеранов. Соответствующее предложение обсуждалось в ходе заседания фракции "Слуга народа".
Об этом РБК-Украина сообщили источники в СН.
По информации собеседников издания, в ходе заседания фракции, участие в котором принимал президент Украины Владимир Зеленский, депутатам предложили список для замены тех министров, которых уже уволили или планируют уволить.
В частности, в списке было указано, что Наталью Калмыкову хотят назначить министром по делам ветеранов.
Стоит заметить, что министра ветеранов Украины Юлию Лапутину уволили еще 7 февраля. С тех пор обязанности главы министерства временно исполняет Александр Порхун, который был первым заместителем Лапутиной.
Что известно о Калмыковой
Наталья Калмыкова родилась 4 февраля 1982 года в Виннице.
Училась в бизнес-школе MIM-Kyiv по программе MBA (master of business administration). Завершила программу Fulbright Research and Development в Университете штата Нью-Йорк в Буффало.
- С 2005 по 2012 гг. - врач-интерн Городской больницы скорой медицинской помощи г. Винница.
- С 2007 по 2008 гг. - консультант по медицинским вопросам представительства фирмы "Алкон Фармасьютикалс Лтд" в Украине (по совместительству).
- С 2008 по 2017 гг. - консультант по маркетингу ЧП "Дельта Медикел".
- С 2018 по 2021 год - менеджер Благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Повернись живим".
- С июня по декабрь 2021 года - советник по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ.
- С февраля 2022 по сентябрь 2023 - исполнительный директор Украинского ветеранского фонда.
- С 27 сентября 2023 года - заместитель министра обороны Украины по социальному развитию.
Напомним, в Украине на этой неделе происходят значительные изменения в составе Кабмина.
В частности, сегодня Рада поддержала увольнение министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
Более детально о перестановках в Кабмине рассказали источники РБК-Украина.
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