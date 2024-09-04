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Новым главой Минветеранов может стать заместительница министра обороны, - источники

Киев, Среда 04 сентября 2024 20:09
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Новым главой Минветеранов может стать заместительница министра обороны, - источники Фото: Наталья Калмыкова, замминистра обороны Украины (facebook.com/LobbyXua)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Заместительницу министра обороны Наталью Калмыкову могут назначить министром по делам ветеранов. Соответствующее предложение обсуждалось в ходе заседания фракции "Слуга народа".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СН.

По информации собеседников издания, в ходе заседания фракции, участие в котором принимал президент Украины Владимир Зеленский, депутатам предложили список для замены тех министров, которых уже уволили или планируют уволить.

В частности, в списке было указано, что Наталью Калмыкову хотят назначить министром по делам ветеранов.

Стоит заметить, что министра ветеранов Украины Юлию Лапутину уволили еще 7 февраля. С тех пор обязанности главы министерства временно исполняет Александр Порхун, который был первым заместителем Лапутиной.

Что известно о Калмыковой

Наталья Калмыкова родилась 4 февраля 1982 года в Виннице.

Училась в бизнес-школе MIM-Kyiv по программе MBA (master of business administration). Завершила программу Fulbright Research and Development в Университете штата Нью-Йорк в Буффало.

  • С 2005 по 2012 гг. - врач-интерн Городской больницы скорой медицинской помощи г. Винница.
  • С 2007 по 2008 гг. - консультант по медицинским вопросам представительства фирмы "Алкон Фармасьютикалс Лтд" в Украине (по совместительству).
  • С 2008 по 2017 гг. - консультант по маркетингу ЧП "Дельта Медикел".
  • С 2018 по 2021 год - менеджер Благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Повернись живим".
  • С июня по декабрь 2021 года - советник по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ.
  • С февраля 2022 по сентябрь 2023 - исполнительный директор Украинского ветеранского фонда.
  • С 27 сентября 2023 года - заместитель министра обороны Украины по социальному развитию.

Напомним, в Украине на этой неделе происходят значительные изменения в составе Кабмина.

В частности, сегодня Рада поддержала увольнение министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Более детально о перестановках в Кабмине рассказали источники РБК-Украина.

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Министерство по делам ветеранов Верховная рада Слуга народа
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