Новым главой Минветеранов может стать заместительница министра обороны, - источники

Заместительницу министра обороны Наталью Калмыкову могут назначить министром по делам ветеранов. Соответствующее предложение обсуждалось в ходе заседания фракции "Слуга народа".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СН.

По информации собеседников издания, в ходе заседания фракции, участие в котором принимал президент Украины Владимир Зеленский, депутатам предложили список для замены тех министров, которых уже уволили или планируют уволить.

В частности, в списке было указано, что Наталью Калмыкову хотят назначить министром по делам ветеранов.

Стоит заметить, что министра ветеранов Украины Юлию Лапутину уволили еще 7 февраля. С тех пор обязанности главы министерства временно исполняет Александр Порхун, который был первым заместителем Лапутиной.

Что известно о Калмыковой

Наталья Калмыкова родилась 4 февраля 1982 года в Виннице.

Училась в бизнес-школе MIM-Kyiv по программе MBA (master of business administration). Завершила программу Fulbright Research and Development в Университете штата Нью-Йорк в Буффало.