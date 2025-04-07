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С новым двигателем: спортивный Volkswagen Golf GTI станет мощнее

Фото: Volkswagen Golf GTI станет мощнее (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen Golf GTI станет мощнее с обновленным турбомотором. Инсайдеры сообщили, что китайская версия модели перейдет на 2,0-литровый двигатель EA888 пятого поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autohome.

Мощность силовой установки увеличится почти на четверть: с текущих 220 лошадиных сил и 350 Нм до 272 лошадиных сил и 400 Нм. Однако ждать такой Volkswagen Golf GTI придется до второй половины 2028 года. Это может означать, что жизненный цикл хот-хэтча не прервется в этом десятилетии.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Golf девятого поколения должен перейти на электротягу в 2029 году. Но не исключено, что электрификация культовой модели ожидается не на всех рынках. В Китае еще долго могут быть нужны бензиновые модели, поэтому немецкая марка вложилась в модернизацию двигателя EA888. Обновленный агрегат дебютировал на Volkswagen Teramont второго поколения.

Кроме того, компания Volkswagen планирует представить сразу 11 новых моделей исключительно для китайского рынка в ближайшие годы. Отмечается, что среди 11 новых автомобилей шесть будут полностью электрическими, два - плагин-гибридами, и еще две гибридные модели с увеличенным запасом хода за счет установленного ДВС и один автомобиль с классическим бензиновым двигателем внутреннего сгорания.

 

 

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