Новых запретов на импорт не будет. ЕС представил новый пакет санкций против РФ

Европейская комиссия предложит пакет санкций, который, как она полагает, не вызовет споров между государствами-членами и будет быстро одобрен.

Пакет санкций хотят принять до 24 февраля 2024 года. Все члены ЕС должны единогласно проголосовать за принятие новых санкций.

По словам одного из дипломатов, в рамках этого предложения будет дополнен новыми позициями список российских компаний, которым запрещена продажа товаров двойного назначения из ЕС.

Некоторые страны ЕС требуют ввести запрет на экспорт из России дополнительных товаров, например, алюминия

Как стало известно, после вступления в силу 13-го пакета санкций Европейская комиссия в кратчайшие сроки представит 14-й пакет мер, который, вероятнее всего, будет содержать новые ограничения на импорт.

В Брюсселе полагают, что список товаров, в отношении которых страны ЕС могут достичь единогласия в вопросе санкций, практически исчерпан.

В настоящий момент санкции против российского ядерного топлива и сжиженного природного газа не рассматриваются.

Санкции против России

В начале января 2024 года, ЕС приступил к подготовке нового пакета санкций. Ограничения обсуждались 18 января на встрече послов.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяка назвал пакет санкций самым слабым.

Напомним, в декабре Европейский Союз ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против РФ.