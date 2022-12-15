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Новые "зеленые" электростанции могут частично компенсировать дефицит мощности в энергосистеме, - ДТЭК

Фото: новые "зеленые" электростанции могут частично компенсировать дефицит мощности в энергосистеме (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Компания "ДТЭК ВДЭ" на своих генерирующих предприятиях в ноябре 2022 года сгенерировала 28,7 млн кВт-ч зеленой электроэнергии. Этого объема достаточно для покрытия месячной потребности в электроэнергии почти для 190 тысяч домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"ДТЭК ВИЭ" поддерживает работу собственных генерирующих мощностей для того, чтобы они могли производить максимальное количество электроэнергии и таким образом уменьшать ее дефицит во время отопительного сезона.

"Сейчас государство должно использовать все возможности, чтобы наращивать собственное поколение электроэнергии. В этой ситуации именно отрасль ВИЭ готова подставить свое плечо - инвесторы предлагают достроить новые мощности. Даже в условиях войны. Этим шансом надо воспользоваться, ведь от энергетики, без преувеличения, зависит вопрос выживание страны", - заявил генеральный директор "ДТЭК ВИЭ" Александр Селищев.

Кроме того, после увольнения части Херсонской области Вооруженными силами Украины компания ДТЭК ВДЕ готовится возобновить работу Трифоновской СЭС.

Предприятия компании, которые находятся на временно оккупированной территории Украины, не генерируют электроэнергию и возобновят работу после деоккупации.

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ДТЭК