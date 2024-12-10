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В "Дії" появились новые облигации: как их приобрести

Украина, Вторник 10 декабря 2024 15:47
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В "Дії" появились новые облигации: как их приобрести Фото: новые военные облигации (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинцы получили возможность поддержать армию через покупку военных облигаций в приложении "Дія". Новые облигации называются "Угледар" и "Скадовск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Угледар и Скадовск: военные облигации в "Дії"

Есть возможность поддержать армию и экономику страны с помощью военных облигаций. В приложении "Дія" стали доступны две новые облигации, названные в честь городов, которые символизируют украинскую несокрушимость:

  • Угледар: годовая ставка от 15,6%, дата выплаты - 29 апреля 2026 года.
  • Скадовск: годовая ставка от 16,4%, дата выплаты - 7 апреля 2027 года.

Как работают военные облигации

Покупка облигации - это обеспечение военнослужащих техникой, медикаментами и другими важными ресурсами. Средства направляются на укрепление обороноспособности страны, а инвестор получает гарантированный доход.

Как приобрести облигацию

  1. Открыть приложение "Дія".
  2. Выбрать раздел "Военные облигации".
  3. Выбрать подходящую облигацию и оформить покупку.

"Каждая облигация будет отображаться в приложении и будет напоминать о вашей помощи государству." - отметил Михаил Федоров.

Напомним, что украинское правительство приняло постановление, предусматривающее запуск процесса сертификации операторов противоминной деятельности на портале "Дія".

Кроме того, в приложении "Дія" появится новая опция. С помощью нее желающие могут получить и продлить разрешения на владение оружием.

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