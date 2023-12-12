Новые условия от МВФ заблокировали создание банка для "Укрпочты"

Согласно одному из структурных маяков, контрольные пакеты акций банков, которые принадлежат государству должен оставаться у Министерства финансов, а любые национализированные несистемные банки могут быть переданы лишь Фонду гарантирования вкладов для санации.

По словам источников, из этого следует, что "ПИН Банк", 88,89% акций которого в 2022 году были конфискованы у российского предпринимателя Евгения Гинера в пользу государства и сейчас находятся в управлении АРМА, быть переданы лишь Фонду.

Как отмечается в публикации, между руководством НБУ и гендиректором "Укрпочты" Игорем Смелянским давно идут дискуссии о целесообразности создания отдельного "почтового" банка. В Нацбанке категорически не поддерживают данную идею, считая, что доля государства в банковском секторе и так достаточно высока. К тому же, новый банк с широкой сетью отделений может создать серьезную конкуренцию некоторым госбанкам, в первую очередь, Ощадбанку.