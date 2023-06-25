Новые тарифы, цены на бензин, перерасчет пенсий: что изменится с 1 июля в Украине

Тариф на свет

Стоимость электроэнергии существенно выросла с 1 июня 2023. Подорожание украинцы ощутят в июле, когда получат квитанции за прошедший месяц. Цена за свет теперь составляет 2,64 грн/кВт-ч. Новый тариф не зависит от объемов потребления, как это было ранее.

Сэкономить смогут лишь владельцы двухзонных счетчиков на "ночном тарифе". Для них стоимость услуг в зависимости от времени суток будет такой:

с 23:00 до 07:00 - 1,32 грн/кВт-ч

с 07:00 до 23:00 - 2,64 грн/кВт-ч

Вместе с тарифами для бытовых потребителей в июле могут вырасти цены на електроснабжение для бизнеса. Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 26 июня пересмотрит предельные цены на электроэнергию для рынка ("прайс-кэпы"), поскольку сроки действия нынешних тарифов истекают 30 июня.

В проекте постановления предлагается установить цены:

для часов минимальной нагрузки с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00 - 2714,00 грн/МВт-ч (вместо 2000 грн/МВт-ч);

для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00) - 5428,00 грн/МВт-ч (вместо 4000 грн/МВт-ч).

Тариф на воду все еще под вопросом

НКРЭКУ обсуждает увеличение тарифов на водоснабжение и водоотведение с декабря 2022 года. В среднем стоимость услуги может вырасти на 33% (цена для каждого водоканала устанавливается отдельно).

Фото: цена на воду может вырасти на треть (Виталий Носач, РБК-Украина)

Окончательное решение по тарифам на воду еще не принято. Однако установление новых цен на свет для рынка, вероятнее всего, повлечет за собой увеличение стоимости услуг на водоснабжение и водоотведение. Затраты на электрику составляет существенную часть при формировании тарифов водоканалов.

Мораторий на газ, тепло и горячую воду

В августе 2022 правительство ввело тарифный мораторий на ряд коммунальных услуг во время войны и еще на полгода после окончания военного положения. Под него подпадают:

услуги по распределению природного газа;

услуги газоснабжения (если домохозяйство не использует газ для отопления);

отопление;

горячая вода.

Отметим, клиенты "Нафтогаза" продолжат платить за услуги газоснабжения по "довоенному" тарифу 7,96 грн/куб.м. Если у них был заключен годовой тариф, его действие автоматически продлевается.

Цены на топливо

30 июня 2023 завершается действие налоговых льгот на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, которые были введены в начале войны.

Таким образом, с 1 июля цены на автомобильное топливо могут вырасти, поскольку НДС на все нефтепродукты увеличится с 7% до 20%. Также вернется акцизная ставка для бензина 213 евро за тысячу литров, для дизтоплива - 139,5 евро, для автомобильного газа останется на уровне 52 евро.

Фото: в июле ожидается подорожание топлива (Виталий Носач, РБК-Украина)

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина спрогнозировал, что из-за отмены льгот цена бензина на АЗС в среднем вырастет на 12 грн за литр, дизель будет стоить на 10 грн дороже, а газ - на 5 грн. По его словам, возможен рост цен на бензин в среднем до 57 грн, дизельное топливо - до 54 грн, автомобильный газ - до 27 грн за литр.

В то же время эксперт полагает, что подорожание топлива не будет резким и одинаковым во всех сетях автозаправок. Кроме того, есть возможность, что парламент откажется от восстановления довоенных налогов, так как единого мнения по этому вопросу нет.

Кто получит повышенные пенсии

Очередной этап индексации пенсий состоится в июле. На этот раз надбавки получат украинцы, которые вышли на заслуженный отдых по специальным законам. Это госслужащие, работники органов местного самоуправления, народные депутаты и научные работники.

В среднем пенсии для данных категорий граждан вырастут на 19,7%. При этом размер доплат будет индивидуальным и будет зависеть от суммы выплат, получаемых пенсионером. Чем выше пенсия, тем выше доплата.

Перерасчет состоится с 1 июля автоматически, обращаться в органы Пенсионного фонда нет необходимости.

Е-рецепт на "Доступные лекарства"

С 1 июля будут действовать новые правила покупки медикаментов для украинцев, которые имеют право на льготы по программе "Доступные лекарства" при наличии определенных заболеваний (сердечно-сосудистые, диабет, астма и т.д.)

Такие пациенты смогут получить необходимые препараты в аптеке бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

Как сообщил глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, правительство приняло постановление, возвращающее требования довоенного положения относительно выдачи лекарств по е-рецепту.

В виде исключения бумажный рецепт останется действительным только в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. В то же время врач может распечатать е-рецепт на бумажном бланке по просьбе пациента, если для него проблематично пользоваться телефоном.

Фото: "Доступные лекарства" будут продавать по е-рецепту (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на продукты

После теракта российских войск на Каховской ГЭС затопленными оказались значительные территории сельхозугодий, что приведет к потере части урожая.

Однако в Минагрополитики утверждают, что катастрофа не повлечет значительного роста цен на продукцию аграрного сектора. Ожидаются колебания стоимости на уровне 3-5%. При этом овощи и фрукты нового урожая могут появиться немного позже в этом году. Также возможны проблемы с урожаем баклажанов, арбузов и дынь, которые в основном выращивались в южных регионах.

Как ранее рассказал РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, в ближайшее время сохранится тренд на снижение цен. Аграрии из регионов подготовились к возможным проблемам с урожаем на юге, поэтому увеличили посевы овощей.

На рынке вырастет предложение помидоров в первой половине июля, поэтому цена снизится на 15-20%. Во второй половине месяца ожидается урожай перца, что также приведет к снижению цен.

Вступительная кампания 2023

1 июля в Украине начнется регистрация электронных кабинетов абитуриентов заведений высшего, специального предвысшего и профессионально-технического образования на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

При регистрации необходимо будет внести данные поступающего – информацию о сертификате НМТ (ВНО), свидетельства о среднем образовании (аттестата) и т.д.

Уже 3 июля стартует регистрация на участие в собесеованиях и творческих конкурсах в заведениях образования, где данные мероприятия являются обязетальными для абитуриентов.

19 июля начнется прием заявлений в вузы. В 2023 годупоступающие могут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения в любое учреждение высшего образования без ограничения количества специальностей и до 15 заявлений на контракт.