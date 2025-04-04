Новые тарифы Трампа: как они повлияют на курс доллара в Украине

"Конечно, существует достаточно большой соблазн в оценке и прогнозах ситуации на валютном рынке привязаться к таможенной политике Соединенных Штатов. Однако у нас идет война и, к счастью, вовремя принятые монетарные меры обезопасили украинский валютный рынок от провала", - сказал он.

Банкир напомнил в Украине действует режим "управляемой гибкости", в которой присутствует, как государственное курсовое регулирование, так и рыночные механизмы, формирующие курсовые ценники. То есть, в случае определенных курсовых угроз Нацбанк, как основной игрок на рынке, имеет все механизмы избежать стремительных курсовых взлетов и падений.

"Иначе говоря, 10% пошлины от США не должны сказаться на курсовых показателях. Тем более, что США не являются ключевым украинским импортером", - считает Мамедов.

Торговля Украины

Банкир привел следующие данные. Объем экспортной выручки по результатам 2024 года составил 38,9 млрд долларов (61,6% от объемов за 2021 год). Около 59% полученной выручки поступило в Украину из стран Европы, в том числе 57% из стран ЕС. Экспорт в страны Азии составил 25,6% от общего объема. Экспорт товаров в страны Африки - 7,6%, в страны Америки - 3% (в том числе 2,2% в США), в Австралию и страны Океании - 0,06% от общего объема.

"Таким образом, 10% пошлины от США не должно радикально изменить соотношение украинского экспорта", - сказал он.

Мировой экономический кризис

Мамедов отметил, что возможность новой мировой рецессии, о которой уже заговорили экономисты нельзя исключать, но не только из-за таможенной политики США. "Существует множество нерешенных вопросов, которые больше касаются мирного сосуществования в мире. В случае мирового роста расходов на оборонную промышленность, думаю, понятие "рецессия" вообще будет неуместным", - сказал он.

Однако Украину волнует главным образом, завершится ли война и на каких условиях. "От этого будет зависеть в прямом смысле абсолютно все", - убежден вице-президент Ассоциации украинских банков

"Если же нас постигнет снижение внешнеэкономической деятельности (в частности снижение экспорта) именно из-за мирового экономического кризиса, ведь под новые пошлины попало подавляющее большинство наших стран-партнеров, в частности ЕС, это повлияет на объемы международных валютных резервов, которые сейчас являются основным источником для Нацбанка для проведения валютных интервенций на валютном рынке", - пояснил он.

Объем финансовой международной поддержки, которая позволяет покрывать дефицит бюджета, является важным для Украины. Любое снижение объемов помощи в текущем и следующем году могут быть критическим для страны. "Однако, на мой взгляд, все же, именно война является самым большим фактором влияния на украинскую экономику", - констатировал Мамедов.