Новые санкции США снова смогли приостановить перевозку российской нефти, - Bloomberg

Издание уточняет, что это является еще одним признаком того, как ужесточение западных мер подрывает торговлю нефтью в РФ.

Судя по данным отслеживания судов, собранных агентством Bloomberg, NS Creation и "Залив Амурский" отказались от так называемой перевалки нефтяных грузов, которую они осуществляли в Лаконическом заливе, водном пространстве к югу от Греции.

"Это не первый случай, когда суда, участвующие в торговле российской нефтью, странно маневрируют вскоре после введения санкций", - пишет Bloomberg.

Ранее один танкер почти сразу же развернулся после того, как попал в санкционный список в начале этого месяца, и почти все те, против которых ввели санкции в конце прошлого года или в начале 2024 года.

Танкеры связаны с РФ

NS Creation и "Залив Амурский" встретились всего за несколько часов до того, как Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций, направленных на суда, перевозящие российскую нефть.

Оба принадлежат российскому "Совкомфлоту", но в списке казначейства фигурирует только NS Creation. Ранее в этом месяце "Залив Амурский" принял около 730 000 баррелей флагманской российской нефти марки "Юралс" в балтийском порту Приморск.

Санкции против нефтяной отрасли РФ

В прошлом году страны "Группы семи", ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.

Санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз - примерно до 4-5%.

Недавно Министерство финансов США ввело санкции против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот". Решение принято для уменьшения доходов России от продажи нефти, которые она может использовать для поддержки вторжения в Украину.