Новые санкции США ударят по поставкам российской нефти в Индию, - Reuters

Напомним, что на днях мы писали, что США планируют ввести дополнительные санкции против России и сократить ее доходы для войны в Украине. Целью станут танкеры, перевозящие российскую нефть.

Более того, мы писали, что крупнейшие порты Китая закрыли вход для танкеров "теневого флота" Москвы.

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