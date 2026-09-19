Новые санкции США против России разозлили Китай

Представитель министерства торговли КНР заявил, что страна последовательно выступает против односторонних и так называемых вторичных санкций.

По его словам, Пекин не поддерживает ограничения, не имеющие санкции Организации Объединенных Наций или основы в международном праве.

"Китай будет внимательно следить за следующими шагами Вашингтона и оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, интересов развития и законных прав своих компаний", - заявил спикер ведомства.

В китайском министерстве также призвали к стабильным торговым отношениям с США путем диалога и консультаций.

Что предусматривает документ США

Президент США Дональд Трамп подписал закон, разрешающий вводить пошлины против стран, покупающих российские нефтепродукты. Этот шаг внимательно отслеживают в Украине, которая стремится к более сильной поддержке со стороны Вашингтона в войне против России.

Под новые американские тарифные ограничения могут попасть топ-5 покупателей российского топлива, включая Китай, Индию, а также страны-союзники США, в том числе Турцию.

Оппоненты законопроекта предостерегают, что документ создает риски пошлин даже для всего Европейского Союза, поскольку отдельные страны ЕС до сих пор покупают российские энергоносители.

Контекст дипломатических встреч

Критика со стороны Китая звучит в преддверии важной встречи между Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне.

Перед их переговорами министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета КНР Хе Лифен проведут встречу в Нью-Йорке, где обсудят вопросы торговли, искусственного интеллекта и давления на Иран.