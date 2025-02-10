Новые ракеты и система ПРО: в Минобороны рассказали о планах на 2025 год

"Разрушение логистических цепочек и военных объектов в глубоком тылу России, уничтожение скопления живой силы и техники становятся возможными благодаря ракетам, барражирующим авиабомбам и deep strike. Кроме того, для защиты украинских городов от вражеских обстрелов создается эффективная система противоракетной обороны", - сказано в сообщении.

В 2024 году инвестиции в оборонную сферу принесли конкретные результаты - расширено серийное производство крылатых ракет и испытаны новые баллистические и крылатые ракеты с большей дальностью поражения. Также продолжается работа над поставкой ЗРК совместного производства украинских и иностранных предприятий

Разработка и производство дальнобойного вооружения остается в фокусе Минобороны в 2025 году:

баллистических и крылатых ракет, которые должны стать сдерживающим фактором для страны-агрессора;

компонентов системы противоракетной обороны (ПРО), которые смогут эффективно защищать мирные украинские города от вражеских атак;

отечественного комплекса ПРО, характеристики которого будут соответствовать лучшим иностранным аналогам;

систем управления для зенитно-ракетных комплексов.

Сейчас проводятся переговоры с партнерами о получении систем иностранного производства, вместе с западными компаниями создаются современные украинские системы ПРО.

Производство оружия в Украине

Прошлой осенью президент Владимир Зеленский заявил о создании "длинных Нептунов", которые уже нанесли первые удары.

Также среди производства другого украинского вооружения выделяются САУ "Богдана", ПТРК "Стугна" и "Корсар". А дальнобойные дроны "Бобер", "Морок" и "Лютый" позволяют Силам обороны наносить точечные удары по критическим объектам в РФ, ослабляя ресурсную базу врага.