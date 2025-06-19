Новые правила для студенческих виз в США: Госдеп будет проверять соцсети заявителей

Аккаунт в соцсетях теперь может повлиять на получение студенческой визы в США. Госдеп США издал новые инструкции консульствам по всему миру
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным издания, Государственный департамент США заявил посольствам и консульствам, что они должны проверять заявителей на получение студенческих виз на наличие "враждебного отношения к нашим гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам".
Новые рекомендации были направлены в дипломатические представительства США по всему миру. В частности известно, что во время проверки будет рассмотрено "полное онлайн-присутствие" заявителей на получение студенческих и обменных виз.
Заявителей попросят сделать свои профили в социальных сетях публичными в рамках новой проверки. В то же время отмечается, что "ограниченный доступ к онлайн-присутствию или его видимость может быть истолковано как попытка избежать или скрыть определенную деятельность".
Новые рекомендации касаются не только тех, кто впервые подает на студенческую или обменную визу, но и тех, кто хочет ее возобновить. Речь идет о визах типа F, M и J.
Консульства США теперь должны проверять всю онлайн-активность заявителя.
Это касается не только соцсетей, но и всех других данных, которые можно найти через поисковые системы и онлайн-ресурсы. Также будут проверять базы данных, к которым имеет доступ консульский отдел.
Заметим, что данные изменения происходят на фоне того, как администрация американского президента Дональда Трампа приняла значительные меры, которые могут сдерживать иностранных студентов от приезда в США.
Мы уже писали, что в мае этого года администрация президента даже лишила Гарвардский университет возможности принимать иностранных студентов.
В частности, было издано распоряжение прекратить действие сертификата учебного заведения на право осуществлять программу по студенческим обменам.
Однако через несколько дней федеральный суд в США временно заблокировал запрет Трампа на прием иностранных студентов в Гарвардский университет.
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