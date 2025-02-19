Новые правила фармрынка могут оставить пациентов без жизненно необходимых лекарств, - "Пациенты Украины"

"Сейчас главное предостережение от пациентского сообщества - это вероятность, что лекарства могут исчезнуть с полок аптек, а те, что таки доедут до них, - вырастут в цене. Это очень опасная ситуация для украинских пациентов, которые могут не иметь возможность даже за свой счет приобрести необходимые лекарства", - отметила Инна Иваненко.

По ее словам, новые правила для дистрибьюторов и аптек могут усложнить поставки лекарственных средств, особенно импортных. В такой ситуации пациенты будут вынуждены переходить на более дешевые или менее эффективные аналоги не из-за рекомендаций врачей, а из-за банального отсутствия нужного препарата в аптеке.

"Дефицит лекарств, который может образоваться из-за ряда изменений, может привести к приостановке лечения у пациентов, когда украинцы просто не смогут купить лекарства из-за их отсутствия или завышенной цены. Поэтому пациенты начнут переходить на другие лекарства не из-за решения врача, а из-за отсутствия препарата в аптеке", - отметила Иваненко.

Еще одной серьезной проблемой может стать увеличение объема нелегально ввезенных препаратов. Из-за невозможности приобрести необходимые лекарства официально, пациенты будут искать их в других странах - в ЕС, Турции, а также на "сером" рынке.

"Это нелегально ввезенные лекарственные средства, покупая которые, пациент не может быть уверенным, что условия хранения и транспортировки были соблюдены", - добавили в БФ "Пациенты Украины".

В организации отметили, что для реального снижения цен на лекарства и обеспечения их доступности необходимо способствовать естественной конкуренции на рынке, а не вводить административные ограничения.

"В частности, один из немногих положительных пунктов, которые были утверждены в решении СНБО, это расширение перечня реимбурсации лекарственных средств, что провоцирует снижение цены на эти лекарства и расходов из кармана пациента, ведь такие препараты полностью или частично покрывает государство. В соседних государствах таких как Чехия, Латвия, Польша пациентам реимбурсируется более 70% лекарственных средств", - указала Иваненко.