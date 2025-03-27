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Новые Leaf и Micra: Nissan показал несколько машин будущего

Фото: Nissan показал несколько машин будущего (global.nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Nissan организовал в Токио большую пресс-конференцию, на которой анонсировал масштабное обновление модельного ряда. Презентацию провел уже новый глава компании Айван Эспиноса, хотя в должность он формально вступит лишь в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Ближайшей мировой новинкой станет Nissan Leaf третьего поколения, дебют которого состоится в середине года. Это уже будет не хэтчбек, а кроссовер, причем в основу ляжет платформа CMF-EV, на которой построена Nissan Ariya. В новом поколении Leaf впервые получит панорамную крышу и 19-дюймовые колеса, а на рынке США это будет первый Nissan с зарядным разъемом NACS компании Tesla.

На середину года запланирована премьера компактного хэтчбека Nissan Micra нового поколения. Это будет разновидность электромобиля Renault 5, но с другим дизайном, разработанным лондонской студией компании. Ее производство будет налажено на заводе Renault во Франции. Также для Европы заявлен кроссовер Nissan Qashqai с гибридной системой e-Power нового поколения: она будет иметь новый бензиновый мотор и станет на 15% экономичнее.

В США на этот год запланирован дебют гибридного кроссовера Nissan Rogue PHEV. Также в Северной Америке до конца этого года появятся седаны Nissan Versa и Nissan Sentra новых поколений, родственные кроссоверы Nissan Pathfinder и Infiniti QX60 претерпят плановый рестайлинг, а у недавно представленного внедорожника Infiniti QX80 появится версия Sport.

Не меньше новинок заявлено на 2026 год. Самой значительной мировой премьерой станет кроссовер Nissan Rogue/X-Trail нового поколения. В Европе появится компактный Nissan Juke третьего поколения: он сохранит знакомый форм-фактор, но станет электромобилем. За океаном будет представлен купеобразный кроссовер Infiniti QX65, базой для которого станет модель QX60 и обновленный пикап Nissan Navara.

 

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