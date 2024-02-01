Новые БПЛА Cosmolot Airlines. В ВСУ будет дрон по стандартам НАТО
Проект украинской компании COSMOLOT Cosmolot Airlines продолжает свою работу по уничтожению врага. Владельцы компании COSMOLOT Арнульф Дамерау и Сергей Потапов финансируют производство первой предсерийной модели БпЛА REX, отвечающей стандартам НАТО full kill chain solution (полный цикл уничтожения цели).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Вооруженные силы Украины COSMOLOT обеспечит комплексом ребостойкого БПЛА REX, который будет состоять из двух дронов, станции наземного управления и пусковой системы. Стоимость изготовления предсерийной модели составляет 12,5 млн грн.
Как отмечают в компании, дроны имеют следующие преимущества:
- БПЛА REX устойчив к РЭБ, обнаруживает, идентифицирует цели и быстро локализует их координаты.
- Может самостоятельно выполнять разведку, доразведку, наблюдать в динамике и сопровождать движущуюся цель.
- Дрон выбирает боеприпас разных типов в зависимости от цели и транслирует результаты ударов в режиме онлайн по защищенному каналу связи.
- Мгновенно оценивает эффективность удара.
В прошлом году Cosmolot Airlines снабдили несколько десятков подразделений ВСУ 50 модернизированными ударными БпЛА Punisher. После изготовления нового дрона REX, комплекс будет передан в 58 ОМПБр для роты снайперов, осенью прошлого года уничтожившей российскую станцию радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2" стоимостью более 200 млн долларов с помощью Punisher.
Эффективность проекта Cosmolot Airlines для ВСУ подтверждена на фронте не один раз.
"Пути помощи COSMOLOT обеспечивают украинских защитников необходимым. Потому что, сидя в окопах и в сложных боях, наши воины не должны думать, где и как взять дрон, авто или другое снаряжение. Они не должны просить людей помочь и думать, как закрыть внеочередной сбор. Это должны делать мы, пока защитники рискуют жизнью. Мы - украинский ответственный бизнес. Cosmolot будет делать это и дальше. Мы только начали делать это вместе", - подчеркнул Арнульф Дамерау, главный инвестор Cosmolot.
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