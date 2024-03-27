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Новые акцизные ставки в евро являются важным евроинтеграционным требованием, - эксперт

Фото: новые акцизные ставки в евро являются важным евроинтеграционным требованием (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Новый правительственный законопроект о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия поможет Украине дополнительно наполнить госбюджет и приблизить акцизное законодательство к требованиям Евросоюза.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Я рад, что правительство не побоялось инициировать повышение акцизов на сигареты, несмотря на давление табачных лоббистов. В этом году заканчивается предварительный налоговый план по гармонизации с требованиями ЕС, предусматривавший минимальное акцизное обязательство 90 евро за 1000 шт. сигарет. Из-за девальвации гривны этого не произошло. Привязка акцизов к евро решает важную тактическую цель - найти дополнительные средства для госбюджета воюющей страны", - отметил он.

Согласно правительственным расчетам, уже в следующем году этот шаг даст госбюджету более 600 млн грн дополнительно, а в 2026 г. - более 5 млрд грн в дальнейшем в 2027 г. дополнительные доходы от табачного акциза в евро составят почти 9,4 млрд грн, а в 2028 г. - почти 13,9 млрд грн.

Новые акцизные ставки в евро также поддерживает глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Акцизы на табачные изделия в евро решают и стратегическую задачу - максимальное приближение налогового законодательства Украины к соответствующей Директиве Европейского Союза о минимальном акцизном обязательстве 90 евро за 1000 шт. сигарет", - объясняет Пендзин.

Украина сможет выполнить это европейское требование уже в 2028 году - если правительственный законопроект будет принят в ближайшее время.

"Эта инициатива - также выполнение требований Международного валютного фонда. Напомню, только за прошлый год Украина от МВФ получила 3,6 млрд долларов. А в этом году планируется получить от МВФ 5,4 млрд долларов - достаточно ощутимая сумма. И усовершенствование налогового законодательства - дополнительная гарантия того, что эти средства будут получены вовремя", - добавил экономист.

Напомним, как сообщалось, Кабинет министров зарегистрировал проект закона Украины №11090, предусматривающий пересмотр ставок акцизного налога на табачные изделия с привязкой к евро.

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