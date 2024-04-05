Новое жилье во время войны: первый опыт использования жилищных сертификатов

Одним из компонентов государственной программы "єВідновлення" является предоставление владельцам разрушенного жилья возможности получить сертификат на покупку нового. Впервые им воспользовались в начале января этого года, сейчас таких семей уже более полутысячи. Поэтому можно говорить о первых итогах работы этой инновационной и технически непростой процедуры, работающей с использованием мобильного приложения "Дія".

О необходимости выплаты компенсации людям, которые из-за российского нашествия потеряли дома или получили повреждения жилья, президент заявил еще в начале полномасштабного вторжения, — вспоминает автор законопроекта №7198, глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"После того, как российские войска были оттеснены от Киевской области, и вся страна увидела первые масштабы катастрофических разрушений, вместе с вице-премьер-министром по восстановлению Александром Кубраковым мы начали активную работу. Наш Комитет вместе с профильным министерством должен был в кратчайшие сроки разработать эффективный механизм компенсации. Ведь после принятия законодательной инициативы парламентом, именно правительство, своими руками, должно было максимально эффективно реализовать процессы возмещения. Он должен был быть максимально простым и прозрачным", — рассказала Шуляк, отметив, что в марте 2022 года соответствующий законопроект о базовых принципах компенсации был зарегистрирован, а уже с апреля начали работать над механизмом их предоставления.

"Рады, что есть свое жилье и не надо снимать"

Дом Ольги Нечитайло в Святогорске Донецкой области был уничтожен в июне 2022 года. Сейчас она с мужем живет в Тернополе в собственной квартире, приобретенной за жилищный сертификат. Оба пенсионеры.

"В Святогорске наш построенный в 1960-х годах дом был не очень большой, но с тремя комнатами. В Тернополе смогли купить однокомнатную квартиру, — рассказывает Ольга Виталиевна. — Можно было двухкомнатную в новостройке, но там голые стены, нужно делать ремонт, а нет за что. А в этой и мебель некоторая была, холодильник, стиральная машина. Мы довольны, что есть свое жилье, не нужно снимать".

"Дія" позволяет максимально сократить во времени и упростить пользователям путь от подачи сообщения о разрушенном жилье до бронирования средств на покупку нового. Другим вариантом является ЦНАП, однако это занимает больше времени и усилий.

"Помогали дочь с зятем. Если что-то было непонятно, мы звонили на "горячую линию 1545", — отвечает Ольга Нечитайло на вопрос, было ли ей сложно справиться с цифровым инструментом, и добавляет, что все прошло очень просто. Единственное, пришлось повозиться с документами на разрушенный дом – они у нее были бумажные, да и некоторые надо было собирать, а затем добавлять в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Определенные трудности возникли и во время покупки квартиры. Не всем владельцам жилья нравится система безналичного способа расчетов в рамках программы - а государство перечисляет продавцу деньги в гривнах на карту, что является требованием законодательства.

"В основном просят доллары, — говорит Ольга. — Однако мы нашли все же человека, который согласился на условия программы".

И еще один нюанс, очевидно временный. Поскольку семья была среди первых, кто покупал в Тернополе жилье за жилищный сертификат, то оказалось непросто найти в городе нотариуса, который бы знал, как заключать в таких случаях договор купли-продажи. Среди прочего, он должен быть подключен к Реестру поврежденного и разрушенного имущества — именно туда нотариус вносит информацию о купле-продаже, после чего Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины отправляет продавцу деньги.

В конце концов такого нотариуса нашли.

"Это не сложно. Есть лишь определенные условия, которые нужно указать в стандартном договоре купли-продажи, — говорит после уже двух удостоверенных договоров Александр Колодийчук, нотариус Ольги Нечитайло. — Нужно упомянуть о сертификате, о том, что накладывается запрет отчуждения приобретенной квартиры в течение 5 лет, что имущество, которое покупается, должно быть на территории Украины, где нет активных боевых действий. И указать, что перечисление денег происходит на счет продавца в течение 5 дней".

Деликатный момент, говорит Александр, заключается в том, что право собственности на жилье переходит к покупателю сразу после заключения договора — а деньги продавцу приходят в течение установленных законом пяти дней. Поэтому последний может немного нервничать — однако, убежден нотариус, для этого нет оснований, все работает хорошо.

Ольга Нечитайло советует не забывать, что сумма в сертификате не покрывает налоги, которые необходимо уплатить при покупке жилья в бюджет и Пенсионный фонд. Понятно, стоят и услуги нотариуса и риэлтора, если квартиру покупают через него.

О высокой стоимости услуг риэлтора в Киеве при поиске квартиры жалуется пенсионер Николай Людвиченко. До полномасштабного вторжения он проживал в селе Жерева Иванковской общины на Киевщине.

"У меня дом был лучшим на Иванковский район, — вспоминает Николай Сергеевич. — И сарай, скважина, большой навес... Но все пошло прахом. Мы еще ничего и не убирали. Металл лежит, решетки с окон торчат, все разбито, изуродовано".

После начала российского вторжения семья уехала к родственникам на Хмельнитчину. Вскоре вернулась. Во время прохождения процедуры получения жилищного сертификата у Николая Людвиченко не возникло проблем с документами на разрушенное жилье — ведь все были в электронном реестре. Поэтому сертификат пришел довольно быстро.

При покупке квартиры Николай Сергеевич также столкнулся с нежеланием продавцов получать плату в гривнах на банковский счет. В итоге, несмотря на все, он уже делает ремонт в приобретенной в столице двухкомнатной квартире.

Нет документов в электронном реестре? Обратитесь в ЦПАУ или нотариус

Программа компенсации за поврежденное и разрушенное имущество "єВідновлення" начала работать в мае 2023 года. Уже более 42 тысяч семей получили компенсацию за поврежденные дома. Сформировано более 2,5 тысяч жилищных сертификатов тем, чьи дома война полностью разрушила. Использовано более 800 на общую сумму 1,7 млрд грн. Сертификаты, согласно законодательству, можно использовать в течение 5 лет.

В целом программа работает без нареканий, говорят в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. Именно оно реализует программу "єВідновлення" совместно с Минцифры, при поддержке USAID и UK Aid.

Вместе с тем первый опыт использования сертификатов подтверждает целесообразность советов, которые ведомство давало ранее.

В частности, что владельцам разрушенного жилья значительно проще, когда информация о праве собственности на дом или квартиру есть в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Об этом свидетельствует описанный выше опыт Ольги Нечитайло и Николая Людвиченко. Поэтому людям стоит об этом позаботиться.

Тем более, что запущен следующий компонент программы компенсаций за разрушенное жилье — финансирование восстановления частного хозяйства на собственном земельном участке. Здесь уже человек будет получать не сертификат, а деньги на счет. Однако для оформления компенсации документы также должны быть в электронном реестре.

"Они там точно есть, если какие-либо нотариальные или регистрационные действия совершались с домом или квартирой с начала 2014 года, — говорит заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская. — Если же дом старше или с ним с тех пор ничего не происходило, необходимо иметь бумажные документы. В этом случае нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг или к нотариусу, у которого есть полномочия государственного регистратора — их внесут в реестр".

При возникновении любых вопросов касательно "єВідновлення" в министерстве советуют обращаться на правительственную горячую линию 1545.

Другой урок заключается в упомянутой выше проблеме с покупкой жилья на вторичном рынке — часть продавцов не хочет иметь дело с "электронными" гривнами. Таковы устоявшиеся неофициальные правила этого рынка, и государство здесь не поможет. В конечном счете, избежать проблемы, а также лишних расходов на риэлтора можно при покупке жилья на "первичке".

Вероятно, со временем рынок и все большее количество владельцев жилищных сертификатов отрегулируют баланс покупок жилья на вторичном и первичном рынках.

Тем временем Мининфраструктуры и Мелитопольский городской совет тестируют возможности использования спутниковых снимков и других информационных инструментов для предоставления компенсаций людям, потерявшим жилье на сейчас оккупированных территориях.

Этот материал подготовлен при поддержке проекта "Стратегическая коммуникационная кампания по Закону № 2923-IX и связанных с ним подзаконных актов", реализуемого ГО "Интерньюз-Украина", и стал возможным благодаря Агентству США по международному развитию (USAID) и искренней поддержке американского народа через проект USAID "ГОВЕРЛА". Содержание материала необязательно отражает взгляды USAID и правительства США.