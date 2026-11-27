Планируемое с 2027 года новое повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" еще на 15% может перечеркнуть планы "Метинвеста" вернуть свои металлургические комбинаты и горно-обогатительные предприятия до полноценной работы в следующем году.

В компании отмечают, что железнодорожная логистика в Украине и до последних повышений была дороже, чем в соседних странах ЕС. В первом полугодии 2026 года перевозка руды на сравнительное расстояние стоила "Метинвесту" на 18% дороже, чем в Польше, и на 27% дороже, чем в Словакии.



В августе грузовые тарифы УЗ выросли еще на 30%, а с 2027 г. планируется дополнительная индексация на 15%.



Для металлургии это особенно критично, поскольку для производства одной тонны металлопродукции по железной дороге необходимо перевезти около 4 тонн грузов.

В результате тариф УЗ стал одним из ключевых составляющих себестоимости наряду с углем, электроэнергией, рудой, ферросплавами и импортными комплектующими.



В компании отмечают, что рассчитывали на снижение логистической нагрузки для предприятий, работающих в регионах прифронтовых. Вместо этого новое повышение может еще больше ухудшить экономику производства.



"И это из-за непокрытых бюджетом более 10 млрд грн убытков от пригородных перевозок и потери доходов "Укрзализныци" в результате остановки наших предприятий из-за российских ракетных ударов", - говорят в компании.



Ситуация усугубляется тем, что большинство металлургических активов группы сейчас фактически не работает: в сентябре после российских ударов остановились "Запорожсталь" и "Каметсталь".

Среди действующих украинских активов остались Центральный и Северный ГОК, однако и они загружены примерно на 50%. При этом за год себестоимость производства группы выросла на 30%.



Таким образом, новое повышение тарифов может создать замкнутый круг: рост стоимости перевозок делает восстановление промышленных предприятий менее рентабельным, а их дальнейшая остановка в свою очередь еще больше сокращает грузовую базу и доходы самой "Укрзализныци".