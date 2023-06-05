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Новое кино? В Кремле подготовили ИПСО, чтобы дискредитировать контрнаступление ВСУ

Фото: в Кремле подготовили ИПСО, чтобы дискредитировать контрнаступление ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России "серьезно готовятся" к контрнаступлению ВСУ. В частности, там уже придумали новую ИПСО, целью которой является дискредитация украинских сил и распространение ложной информации о действиях украинских военных на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"В российских Telegram-каналах и соцсетях планируется усиление распространения недостоверной информации о боевых действиях ВС Украины. Да и собственных формирований", - говорится в сообщении.

В чем суть ИПСО?

С целью деморализации украинцев и введения в заблуждение общества, в том числе россиян, кремлевские пропагандисты будут распространять ложную информацию о контрнаступлении ВСУ, его направлениях и потерях украинской армии. Это может происходить даже тогда, когда контрнаступления и нет.

"Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику, погибших и пленных. А также другие фейковые материалы", - добавляют в СтратКоме.

Где можно получить правдивую информацию?

Достоверную информацию можно получить только в оперативных сводках Генерального штаба, структур стратегических коммуникаций и определенных официальных спикеров Сил обороны и ВС Украины.

Контрнаступление ВСУ

Не исключено, что частью этой ИПСО может быть информация РФ о "крупномасштабном наступлении" ВСУ на пяти участках фронта. В Минобороны России утверждают, что он якобы начался утром 4 июня.

Напомним, что тема контрнаступления ВСУ постоянно обсуждается украинцами. Ее тоже постоянно комментирует и власть. В то же время, заместитель министра обороны Анна Маляр буквально вчера обратилась с просьбой не обсуждать действия военных, поскольку "планы любят тишину". Она предупредила, что о начале контрнаступательных действий никто предупреждать не намерен.

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