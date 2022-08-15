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Нова Зеландія готує пакет військової допомоги Україні

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Нова Зеландія, Понеділок 15 серпня 2022 06:46
Нова Зеландія готує пакет військової допомоги Україні Фото: Нова Зеландія готує пакет військової допомоги Україні (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Нова Зеландія відправить пакет військової допомоги Україні. Про її розмір у понеділок, 15 серпня, оголосять міністр оборони країни Пені Енаре і головнокомандувач Силами оборони маршал авіації Кевін Шорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New Zealand Herald.

Видання нагадує, що в лютому і березні 2022 року уряд Нової Зеландії оголосив про виділення декількох мільйонів доларів гуманітарному фонду ООН для України і Агентству ООН у справах біженців.

Пізніше в березні була відправлена військова допомога на суму 5 млн доларів, до складу якої увійшли бронежилети, шоломи і розвантаження.

У квітні уряд країни направив до Європи на два місяці транспортний літак C-130H Hercules і 50 осіб допоміжного персоналу, а також виділив ще 13 мільйонів доларів на військову, гуманітарну та юридичну підтримку.

Окрема група фахівців з логістики Сил оборони з восьми осіб також була направлена для підтримки Міжнародного координаційного центру допомоги українським біженцям у Німеччині.

У травні до 30 військовослужбовців Сил оборони були відправлені до Сполученого Королівства для допомоги в навчанні українських військовослужбовців роботі з легкими польовими знаряддями l119 калібру 105 мм.

У червні було виділено ще 4,5 мільйона доларів на придбання для української армії додаткового нелетального обладнання та предметів постачання, таких як аптечки.

У травні міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута оголосила про введення нових санкцій щодо російських політиків і оборонних структур, що підтримують війну в Україні.

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