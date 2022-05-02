Нова Зеландія ввела санкції проти 170 членів Ради Федерації РФ і ряду оборонних підприємств

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута оголосила про введення нових санкцій щодо російських політиків і оборонних структур, що підтримують війну в Україні.

"Цими санкціями ми демонструємо наш намір продовжувати переслідувати тих, хто несе відповідальність за вторгнення Росії в Україну. У міру того як військова машина Путіна продовжує свої незаконні атаки, і в міру того, як стають відомі нові факти звірств, ми сповнені рішучості покарати винних", - заявила глава МЗС.

Так, уряд Нової Зеландії ввів санкції проти 170 членів Ради Федерації Росії, а також на шість компаній і організацій оборонного сектора, які внесли свій внесок у війну в Україні.

Влада Нової Зеландії також розширила повний набір своїх заборон на більш ніж 400 осіб, які потрапили під дію раніше введених заборон на поїздки.

"Це ще більше заборонить тим, на кого ми вже наклали санкції, здійснювати діяльність в Новій Зеландії і не дозволить Новій Зеландії стати фінансовою гаванню для тих, хто причетний до незаконної діяльності Росії в Україні", - сказала Махута.