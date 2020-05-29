Новий спалах у Південній Кореї: закрилися сотні шкіл, людей просять не виходити з дому

Південна Корея посилює карантин після нового спалаху коронавірусу. Влада оголосила про закриття понад 500 шкіл, роботу припинять музеї і театри.

Про це повідомляє CNN.

Таким чином Корея намагається впоратися з новими випадками зараження, виявленими в Сеулі і прилеглих до нього регіонах. Влада країни вирішила посилити карантин після його пом'якшення. Так, сьогодні були закриті понад 500 шкіл. У загальній складності 838 шкіл по всій країні відклали відкриття і продовжили заняття в Інтернеті.

Парки, художні галереї, музеї і театри в столичному регіоні також закрилися для відвідувань до 14 червня. Всі публічні заходи теж будуть скасовані або відкладені. У Міністерстві охорони здоров'я закликали мешканців утриматися від виходу на вулицю протягом наступних двох тижнів.

Спалах коронавірусу відбувся у логістичному центрі в Пучшконі в годині їзди від столиці. Там захворіли близько 100 осіб. Раніше близько сотні заражених було виявлено у самому Сеулі. На наявність коронавірусу вже протестували близько 4 тис. працівників і відвідувачів логістичного центру.

З початку пандемії у Південній Кореї коронавірусом заразилися 11,4 тис. осіб. Більшість одужали, ще 269 померли. Пік інфікування в країні припав початок березня. Максимальна кількість нових заражень кілька разів перевищувала 800 осіб.

Нагадаємо, два тижні тому в Південній Кореї стався новий спалах коронавірусу.

Також повідомлялося, що у Південній Кореї коронавірусом повторно заразилися понад 140 осіб.