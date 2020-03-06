Новий уряд – старі проблеми. "Яких реформ тобі ще не вистачає?" - сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера

Чому змінили уряд? Що буде виправляти новий Кабінет міністрів?

Чим насправді дихає країна - у "Свободі Слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр України;

Арсеній Яценюк, Прем'єр-міністр України (2014 - 2016);

Міхеіл Саакашвілі, Президент Грузії (2004 - 2013);

Олексій Резніков, Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Ілля Ємець, Міністр охорони здоров'я України;

Ігор Уманський, Міністр фінансів України;

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України;

Тарас Качка, Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

Олександр Данилюк, Міністр фінансів України (2016 - 2018);

Андрій Рева, Міністр соціальної політики України (2016 - 2019);

Георгій Тука, Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016 - 2019);

Андерс Аслунд, Старший співробітник Atlantic Council.

Вони говорять, а вирішує народ.