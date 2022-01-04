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Нова послуга. "Дія" попереджатиме про перевірку банками кредитної історії

Автор: Марія Кучерявець

У додатку держпослуг "Дія" запустили нову послугу. Тепер користувачам надходитимуть сповіщення про кредити чи перевірку кредитної історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Сьогодні запускаємо у "Дії" важливу функцію push-повідомлення про кредити чи перевірку кредитної історії", - написав Федоров.

За його словами, відтепер, коли банк перевірятиме кредитну історію або відкриватиме новий рахунок - у "Дії" одразу відображатиметься push-повідомлення.

"Це вже працює за умовчанням у вашому додатку, оновлювати "Дію" не потрібно", - зазначив Федоров.

Як працює послуга

Якщо в "Дію" надійде сповіщення про новий кредит, який ви не відкривали, то можна одразу із застосунку перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу.

Крім цього, якщо побачите сповіщення про те, що хтось перевіряє вашу кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, ви зможете швидко зреагувати.

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Дія