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Нова мета вакцинації у США і міграційна криза: Байден проведе першу прес-конференцію

Автор: Юлія Струк

У четвер президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повинен викласти нову мету вакцинації від коронавірусу в США. Сьогодні він проведе свою першу офіційну прес-конференцію у Білому домі.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство вказує, що Байден може зіткнутися з гострими питаннями про недавнє зростання числа прохачів притулку на кордоні США і Мексики і про плани поділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами.

В останні дні помічники готували потенційні питання і відповіді для президента-демократа, щоб підготуватися до заходу. Прес-конференція повинна початися о 13:15 за місцевим часом.

У залі будуть знаходитися всього кілька десятків журналістів новинних агентств, обраних Асоціацією кореспондентів Білого дому. Такі обмеження пов'язані з пандемією коронавірусу.

Reuters звертає увагу, що на минулому тижні глава США заявив, що його мета - зробити 100 мільйонів щеплень. Вона була досягнута достроково, через що Байден пообіцяв оголосити нову мету на цьому тижні. Очікується, що президент зробить це саме на прес-конференції.

Американський лідер також може зіткнутися з питаннями про його плани щодо посилення контролю над зброєю після двох масових перестрілок у Штатах менш ніж за тиждень.

У вівторок Байден закликав законодавців прийняти більш жорсткі заходи з контролю за зброєю, але республіканська підтримка таких дій невисока.

Раніше РБК-Україна писало, що адміністрація Байдена відкладає його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським через низку очікувань.

Також повідомлялося, що глава США візьме участь у саміті Європейської ради 25 березня, на якому буде обговорюватися питання взаємин з Китаєм і Росією.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденКоронавірус
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