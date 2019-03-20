Нова мережа поштоматів InBox відкрила франшизу

12 березня в КиївЕкспоПлазі на виставці «Франчайзинг 2019» була представлена перша в Україні франшиза мережі поштоматів.

Поштомати InBox — це автоматизовані поштові термінали, призначені для отримання та відправки посилок вагою до 31 кг.

Нова мережа не буде прив’язана до конкретного перевізника. Завантажувати посилки в поштомати InBox зможуть кур’єри будь-яких служб доставки або інтернет-магазинів.



З InBox вже інтегровані логістична компанія «Ін Тайм» і сервіс доставки з інтернет-магазинів ZRUCHNA. Фінансовий партнер проекту — мережа платіжних терміналів самообслуговування City24.

Раніше компанія «Ін Тайм» співпрацювала з польською мережею поштоматів InPost і ПриватБанком, але, за словами генерального директора Сергія Грачова, графік роботи поштоматів був проблемою для клієнтів, адже поштомати закривалися в кінці робочого дня, разом з відділеннями. Зараз же, завдяки мережі InBox, поштомати працюватимуть 24/7 і дозволять отримувати відправлення без черг і очікування кур'єрів.

На даний момент InBox запрошує до співпраці ритейлерів, інтернет-магазини і всіх, хто хоче спробувати свої сили в новому напрямі. Детальніше про переваги та умови франшизи можна дізнатися за посиланням.