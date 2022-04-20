"Нова пошта" знизила ціни на великі посилки з особистими речами біженцям до Європи

"Нова пошта" запустила нову послугу для українців - "Речі з дому за кордон". Відтепер можна відправити валізу або коробку з особистими речами в одну з 24 європейських країн зі знижками від 50% до 80%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Рівень знижки при відправці посилок до 30 кг залежить від ваги відправлення. При відправці речей вагою від 30 до 70 кг вартість залежить від зони доставки, до якої входить країна - першої чи другої. Наприклад, відтепер вартість посилки з особистими речами з України до Польщі вагою до 2 кг з складає 800 гривень, до 10 кг - 1200 гривень, а якщо відправити 30 кг - 2 000 грн.

У тариф не входять можливі мита та податки, що можуть нараховуватися у країні отримання. Речі за новою послугою можна відправити до Польщі, Франції, Німеччини, Італії, Болгарії, Угорщини, Литви, Естонії, Хорватії тощо.

Увесь перелік 24 країн та їх зонування.