"Нова пошта" передала лікарням Полтави другу партію медобладнання та спецзасобів

Компанія "Нова пошта" доставила в Полтаву другий транш медичної гуманітарної допомоги для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зокрема, Полтавська обласна інфекційна лікарня одержала 8100 респіраторів, 3502 захисних щитки, 200 десятилітрових сулій антисептика, 158 медичних захисних костюмів. Також компанія передала 5-й міській клінічній лікарні в Полтаві 20 інфузивних насосів, призначених для дозованого та тривалого введення пацієнтові розчинів високоактивних препаратів і живильних речовин.

"Наша компанія без зайвих роздумів вирішила допомогти українцям у боротьбі з вірусом. Для нас велика честь підставити плече допомоги нашим громадянам і медикам, які неймовірними зусиллями протистоять вірусу, рятують життя людей і мінімізують шанси стрімкого поширення COVID-19 в Україні. Також це для нас величезна відповідальність. Сьогодні ми передали медзакладам Полтави другий транш нашої допомоги. Найближчими днями, як тільки знайдемо постачальників, ми закупимо та перешлемо медикам наступну партію сучасного обладнання й усіх необхідних протиепідемічних засобів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо побороти вірус, убезпечити населення, врятувати життя та здоров'я сотень тисяч осіб", - сказала співзасновниця "Нової пошти" Інна Поперешнюк.

Нагадаємо, 15 березня керівництво "Нової пошти" виділило 25 млн гривень на закупівлю медичного обладнання, медикаментів та засобів індивідуального захисту для медичних закладів Полтавського регіону.

18 березня "Нова пошта" доправила Полтавській обласній інфекційній лікарні першу партію гуманітарної допомоги. Медикам передали приблизно 50 одиниць обладнання (зокрема, компанія закупила рентгенографічні й УЗД-апарати, біохімічні автоматичні аналізатори, апарати для проведення мембранного плазмофереза, діагностичні набори для біохімічного аналізатора, монітори пацієнтів поліфункціональні з неінвазійним виміром гемодинаміки, апарати штучної вентиляції легенів).

Пізніше "Нова пошта" звернулася із маніфестом до бізнесу та волонтерів, закликавши виявити в період карантину і надзвичайної ситуації принципи соціальної відповідальності та спільними зусиллями забезпечити необхідним обладнанням, ліками та засобами індивідуального захисту медичні заклади країни.

Повідомляється також, що з 25 березня компанія на час карантину розширила свій ключовий соціальний проект "Гуманітарна пошта" і почала безкоштовно доставляти лікарням, дитячим будинкам, військовим та незахищеним верствам населення засоби індивідуального захисту і все, що потрібно для боротьби з вірусом. У компанії наголошується, що учасником програми може стати кожен, хто заповнить відповідну анкету.