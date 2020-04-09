"Нова пошта" надіслала в Полтаву та Чернівці чергову партію медичної допомоги

Компанія "Нова пошта" надіслала медичним закладам Полтави та Чернівців четверту партію гуманітарної допомоги для подолання пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляють в прес-службі, Полтавська обласна інфекційна лікарня отримає 100 захисних щитків, 2158 костюмів біозахисту, міські лікарні № 3 і 5 – 9400 медичних шапочок і кисневий концентратор. На прохання медиків Чернівців для регіону придбані та відправлені 4250 високих бахіл і 100 захисних костюмів.

"Наша компанія продовжує надавати посильну допомогу медикам у їхній нелегкій боротьбі зі смертельною загрозою, яка стрімко поширюється в Україні. Щоб перемогти таку підступну недугу, в першу чергу, ми повинні забезпечити максимальний захист лікарів та медичного персоналу, які ціною свого здоров'я у цілодобовому режимі знаходяться на передовій бойових дій з COVID-19. Поза жодними сумнівами, спільними зусиллями ми переможемо вірус. І від кожного з нас сьогодні залежить, щоб ця перемога була досягнута з мінімальними втратами людських життів", - сказала співзасновник "Нової пошти" Інна Поперешнюк.

Нагадаємо, 15 березня керівництво компанії прийняло рішення про виділення 25 млн грн на закупівлю медичного обладнання, медикаментів та засобів індивідуального захисту для медичних установ країни. Перші поставки гуманітарної допомоги почалися через три дні - 18 березня.

Медики отримали рентгенографічні та УЗД-апарати, автоматичні біохімічні аналізатори, апарати для проведення мембранного плазмоферезу, діагностичні набори для біохімічного аналізатора, монітори пацієнтів поліфункціональні з неінвазійним вимірюванням гемодинаміки, апарати штучної вентиляції легенів.

Як повідомляло РБК-Україна, 26 березня "Нова пошта" доставила в Полтаву другий транш медичної гуманітарної допомоги. Полтавська обласна інфекційна лікарня отримала 8100 респіраторів, 3502 захисних щитки, 200 десятилітрових бутлів антисептика, 158 медичних захисних костюмів.

Також повідомлялося, що 5-й міській клінічній лікарні було доставлено 20 інфузійних насосів, призначених для дозованого тривалого введення пацієнту розчинів високоактивних препаратів і поживних речовин. Крім того, на прохання медиків Чернівецької області "Нова пошта" сплатила пошиття і доставила в регіон 2000 спеціальних захисних костюмів.