"Нова пошта" змінила тарифи на міжнародну доставку: скільки доведеться платити

З 7 липня 2022 року "Нова пошта" змінює тарифи на міжнародну доставку посилок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію поштового оператора.
Термін дії акційної послуги "Речі з дому за кордон" продовжено зі знижками від 30% до 75%. Клієнти можуть відправляти особисті речі до 25 країн Європи, а розмір знижки залежить від зони доставки.
Фото: тарифи на міжнародні посилки
Весь список 25 країн, а також зонування можна дізнатися за цим посиланням.
Зі списком небезпечних, заборонених і відправлень, що не приймаються, а також про можливе нарахування митних платежів в ЄС при оголошеній вартості посилки понад 44 євро можна ознайомитися за посиланням.
Тариф на доставку особистих речей в рамках послуги "речі з дому за кордон" до Польщі знизився на 33%. Тепер вартість доставки в цю країну складе:
Тариф на "Глобальну доставку" до/з США підвищується на 20%, з інших країн світу - на 10%.
Зокрема, доставка посилки вагою 0,5 кг з США обійдеться в 840 гривень, а з іншої країни світу - від 1100 гривень (залежно від країни).
Доставка документів вагою до 0,5 кг в США складе - 720 гривень, а в іншу країну світу - від 880 гривень.
Розрахувати вартість доставки можна на сайті за допомогою спеціального калькулятора.
Тариф на доставку з міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping вагою 0,5 кг збільшиться на 1-2 долари залежно від країни. Тариф на посилки з США збільшується на 2 долари в середньому у всіх вагових категоріях.
Таким чином, доставка з інтернет-магазину вагою 0,5 кг складе:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "нова пошта" запустила відправку посилок з поштоматів.
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