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"Нова пошта" змінила тарифи на міжнародну доставку: скільки доведеться платити

Фото: "Нова пошта" змінила тарифи (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

З 7 липня 2022 року "Нова пошта" змінює тарифи на міжнародну доставку посилок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію поштового оператора.

Перша зміна

Термін дії акційної послуги "Речі з дому за кордон" продовжено зі знижками від 30% до 75%. Клієнти можуть відправляти особисті речі до 25 країн Європи, а розмір знижки залежить від зони доставки.

Фото: тарифи на міжнародні посилки

Весь список 25 країн, а також зонування можна дізнатися за цим посиланням.

Зі списком небезпечних, заборонених і відправлень, що не приймаються, а також про можливе нарахування митних платежів в ЄС при оголошеній вартості посилки понад 44 євро можна ознайомитися за посиланням.

Друга зміна

Тариф на доставку особистих речей в рамках послуги "речі з дому за кордон" до Польщі знизився на 33%. Тепер вартість доставки в цю країну складе:

  • до 2 кг-600 гривень замість 800
  • до 10 кг-900 гривень замість 1200
  • до 30 кг-1500 гривень замість 2000
  • до 70 кг-3000 гривень

Третя зміна

Тариф на "Глобальну доставку" до/з США підвищується на 20%, з інших країн світу - на 10%.

Зокрема, доставка посилки вагою 0,5 кг з США обійдеться в 840 гривень, а з іншої країни світу - від 1100 гривень (залежно від країни).

Доставка документів вагою до 0,5 кг в США складе - 720 гривень, а в іншу країну світу - від 880 гривень.

Розрахувати вартість доставки можна на сайті за допомогою спеціального калькулятора.

Четверта зміна

Тариф на доставку з міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping вагою 0,5 кг збільшиться на 1-2 долари залежно від країни. Тариф на посилки з США збільшується на 2 долари в середньому у всіх вагових категоріях.

Таким чином, доставка з інтернет-магазину вагою 0,5 кг складе:

  • з США та Англії - 7 доларів,
  • з Польщі, Німеччини , Іспанії та Франції - 5 доларів,
  • з Італії та Туреччини - 6 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "нова пошта" запустила відправку посилок з поштоматів.

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